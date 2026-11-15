Reggio Calabria, a Pellaro nasce “In.contro”: corsi di italiano e inclusione per le donne migranti

“Un percorso che racconta autonomia, relazione e comunità”. Queste parole chiariscono lo spirito con cui è nato il progetto “In.contro. Inclusione contro le barriere linguistiche. Le donne costruiscono comunità”, realizzato da AMIr (Associazione Mediatori Interculturali reggini) e dalla Fondazione Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania che, qualche giorno fa, è stato presentato agli associati. Un percorso destinato a donne migranti residenti a Pellaro, insieme a minori che saranno coinvolti nelle attività educative. Cuore del progetto saranno un corso di italiano L2; lo sportello di orientamento per accompagnare l’accesso ai servizi; un servizio di babysitting e attività educative per i figli, giochi e laboratori durante le lezioni; laboratori interculturali finali.

L’obiettivo è fare in modo che ciascuna delle partecipanti possa acquisire maggiore autonomia personale e linguistica, migliorare dunque l’accesso ai servizi, godere di maggiore partecipazione sociale. E, infine, accompagnare le partecipanti agli esami di CILS (Certificazione di italiano come lingua straniera). Il progetto si basa su una salda rete territoriale di cui fanno parte: A.S.D. Pellaro Academy; A.S.D. Jazz Ballet School; Associazione Nazionale Pedagogisti Clinici; ODV Eureka; AGESCI Gruppo Reggio Calabria 1 APS; Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Regium Lepidi Campus.

Prevista anche una giornata aperta alla cittadinanza per illustrare il percorso e valorizzare le culture presenti nel territorio, durante la quale le partecipanti diventano protagoniste, con testimonianze, tradizioni, laboratori e condivisione. Sarà inoltre siglato con l’Amministrazione comunale un Patto per l’Inclusione di Pellaro, un impegno condiviso per dare continuità alle azioni e consolidare la rete.

Il progetto è stato illustrato dal presidente AMIr, Fortunato Mafrica e dalla tesoriera dell’associazione, Michela Alampi che hanno chiarito: “Un’idea nata dalle suggestioni del territorio e dai partner. È un progetto indirizzato prevalentemente alle donne della comunità indiana di Pellaro, che vuole incidere su un bisogno reale, con un occhio alle realtà locali culturali, sportive, educative che possono contribuire e dare una mano. Attorno a questa esigenza – hanno poi aggiunto- abbiamo costruito il progetto finanziato da Carical. Il percorso, con il corso d’italiano, coinvolgerà le donne perchè arrivino ad avere competenza di lingua italiana per incidere sul vero apprendimento, questo costituisce il vero empowerment. Parte fondamentale del piano sarà la comunità che sarà coinvolta nei laboratori interculturali, aperti alla cittadinanza, durante i quali le donne potranno mettere le loro competenze al servizio degli altri” hanno concluso Mafrica e Alampi.