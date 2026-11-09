Reggio Calabria, 97 defibrillatori per salvare vite: la Città Metropolitana ne consegna uno a ogni Comune | FOTO E INTERVISTE

Un importante passo avanti per la sicurezza e la tutela della salute dei cittadini nel territorio metropolitano di Reggio Calabria. Questa mattina, lunedì 9 novembre, alle ore 10:30, nella prestigiosa cornice di Palazzo Alvaro, si è svolto un evento dedicato alla prevenzione e alla gestione delle emergenze sanitarie, con la consegna di 97 defibrillatori da parte della Città Metropolitana, uno per ciascuno dei Comuni del territorio. Un’iniziativa dal forte valore sociale, che punta a rendere le comunità più sicure e preparate ad affrontare situazioni di emergenza, soprattutto in caso di arresto cardiaco improvviso, quando la tempestività dei soccorsi può fare la differenza tra la vita e la morte.

Defibrillatori nei 97 Comuni della Città Metropolitana di Reggio Calabria

La distribuzione dei 97 dispositivi salvavita rappresenta un intervento che coinvolge l’intero territorio metropolitano, con l’obiettivo di rafforzare la disponibilità di strumenti fondamentali per il primo soccorso. Particolare attenzione è rivolta alla sicurezza durante le attività sportive, contesti nei quali la presenza di un defibrillatore e di persone adeguatamente formate al suo utilizzo può risultare determinante per intervenire tempestivamente in caso di emergenza cardiaca.

Salute e prevenzione, un investimento per la sicurezza dei cittadini

Con questa iniziativa, la Città Metropolitana di Reggio Calabria punta a rafforzare la tutela della salute nelle comunità locali, promuovendo una maggiore diffusione degli strumenti di primo intervento e della cultura della prevenzione. La consegna dei defibrillatori interessa tutti i 97 Comuni del territorio metropolitano, dai centri più popolosi alle realtà più piccole, con l’obiettivo di favorire una presenza sempre più capillare di dispositivi che possono contribuire a salvare vite umane. Un intervento concreto a sostegno della salute pubblica, della sicurezza e della prevenzione, che sottolinea l’importanza di investire nella protezione delle persone e nella capacità delle comunità di affrontare le emergenze sanitarie.