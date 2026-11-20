Anffas Reggio Calabria APS/ETS presenta il primo evento pubblico del progetto Erasmus+ KA154-YOU “Sicurezza Partecipata”, in programma mercoledì 25 novembre 2026, dalle ore 9:30 alle 16:00, presso la Sala parrocchiale della Parrocchia Santa Maria del Divino Soccorso, a Reggio Calabria. L’iniziativa coinvolgerà 85 giovani tra i 16 e i 30 anni in un percorso di partecipazione civica sui temi della sicurezza urbana, della prevenzione e della gestione delle emergenze. I giovani presenteranno riflessioni, criticità e proposte per una comunità più sicura, accessibile e inclusiva, in un contesto di dialogo diretto con le istituzioni.

L’evento valorizza la collaborazione con scuole e associazioni del territorio, anche attraverso protocolli d’intesa, coinvolgendo l’ITT Panella-Vallauri di Reggio Calabria, l’Istituto alberghiero “Giovanni Trecroci” di Villa San Giovanni, l’I.I.S. “Raffaele Piria” di Rosarno e l’Associazione Il Volo delle Farfalle – Evoluzione Autismo. È inoltre prevista la partecipazione dell’Avv. Ernesto Siclari, Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità.

Il momento centrale della giornata sarà la restituzione dei lavori dei giovani volontari e il dialogo non formale con i rappresentanti del Comune e della Città Metropolitana di Reggio Calabria (ore 12:00 13:00), con l’obiettivo di dare voce alle istanze emerse e promuovere il confronto sulle possibili risposte ai bisogni del territorio.