Reggio Calabria, 80 anni di storia dell’A.N.D.E.: un incontro dedicato alle donne, alla politica e alla partecipazione

Un appuntamento dedicato alla storia dell’impegno femminile, alla partecipazione politica e al ruolo delle donne nella società italiana. Sabato 14 novembre 2026, a partire dalle ore 10, la sala Federica Monteleone di Palazzo Tommaso Campanella, sede del Consiglio regionale della Calabria a Reggio Calabria, ospiterà l’incontro “A.N.D.E. 1946-2026. Una storia al femminile di impegno politico, partecipazione e coraggio. Dalle pioniere alle giovani chiamate a raccoglierne il testimone”. L’iniziativa celebra gli 80 anni dell’Associazione Nazionale Donne Elettrici e coinvolge le sezioni ANDE di Gioia Tauro, Catanzaro, Cosenza, Lamezia Terme, Vibo Valentia e Soverato.

Dopo l’accoglienza delle ore 10, i lavori saranno aperti alle 10:15 dalla presidente nazionale dell’ANDE, Marisa Fagà. Seguiranno i saluti istituzionali dell’eurodeputata Giusi Princi, del presidente del Consiglio regionale Salvatore Cirillo, del sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro e della vicesindaca Mariagrazia Arena. Interverranno inoltre le presidenti delle sezioni territoriali: Miryam Costa per Gioia Tauro, Roberta Porcelli per Catanzaro, Giovanna Giulia Bergantini per Cosenza, Silvia Gulisano per Lamezia Terme, Maria Pia Masè per Vibo Valentia e Maria Luisa Lagani per Soverato.

Alle 10:50 sarà il giornalista Arcangelo Badolati, caposervizio del Quotidiano Gazzetta del Sud, a introdurre e coordinare il dialogo. Alle 11 è prevista la proiezione del docufilm “80 anni di storia dell’A.N.D.E.”, a cura di Pino Nano e Vittore Ferrara. Seguiranno gli interventi di Daniele Cananzi, professore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, di Yasmin Njolle Epie, che approfondirà il tema “1946, il Camerun scrive una nuova pagina di storia”, e dell’avvocato Giorgio Pisani, figlio di Caterina Tufarelli Palumbo Orlando, ricordata come la prima donna sindaco della Calabria e d’Italia nel 1946.

La mattinata proseguirà con un momento di interazione con il pubblico e si concluderà alle ore 12 con l’intervento della presidente nazionale Marisa Fagà. L’incontro rappresenterà un’occasione per ripercorrere ottant’anni di partecipazione femminile alla vita democratica, ricordando le donne che hanno aperto la strada all’impegno politico e istituzionale e guardando alle nuove generazioni chiamate a raccoglierne l’eredità.