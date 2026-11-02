Reggio Calabria, 4 appuntamenti alla stazione di Santa Caterina: l’Associazione “Incontriamoci Sempre” tra ambiente, cultura e tradizioni

Quattro appuntamenti tra ambiente, tradizioni popolari, poesia e teatro animeranno la prima settimana di novembre alla stazione ferroviaria di Reggio Calabria Santa Caterina, punto di riferimento delle attività culturali promosse dall’associazione Incontriamoci Sempre ODV. Un programma che arriva mentre è già possibile tracciare un bilancio della stagione 2026, caratterizzata da oltre 90 iniziative e da un’attività che ha contribuito a far conoscere l’associazione anche a livello nazionale. La stazione di Santa Caterina, grazie al percorso portato avanti negli anni, è diventata un modello citato da testate giornalistiche nazionali e da magazine di importanti realtà aziendali, tra cui RFI del Gruppo FS. Il calendario dei prossimi giorni conferma la varietà delle proposte, con quattro incontri dedicati a temi differenti ma accomunati dall’obiettivo di favorire la partecipazione e valorizzare il territorio.

Dal verde urbano alle tradizioni popolari: i primi due appuntamenti

Il programma prenderà il via mercoledì 4 novembre alle ore 19:00 con una riunione aperta che vedrà protagonisti gli organizzatori della doppia iniziativa dello scorso 4 ottobre, svoltasi sulla collina di Pentimele e alla stazione di Santa Caterina. Al centro del confronto ci saranno le problematiche legate al verde urbano, al consumo di suolo e alla cementificazione, temi sui quali si ritroveranno numerose associazioni e realtà del territorio. Tra le sigle coinvolte figurano il CAI, i Lions, Legambiente, Manifattura Urbanistica, l’associazione impegnata nel progetto della statua di San Paolo sulla collina di Pentimele e la stessa Incontriamoci Sempre ODV. Giovedì 5 novembre, sempre alle ore 19:00, spazio invece alla musica e alle danze tradizionali con il consueto appuntamento dello “Stretto che Balla”. La serata sarà dedicata al tipico “Sonu a Ballu”, diretto dalla maestra Agata Scopelliti, che il 15 e il 22 novembre sarà impegnata rispettivamente a Parigi e Milano per tenere due stage.

Un nuovo salotto letterario e il teatro di Daniele Castrizio

La settimana proseguirà venerdì 6 novembre alle ore 18:00 con un incontro rivolto ai poeti reggini e non solo, organizzato per avviare un nuovo progetto di salotto letterario. L’appuntamento sarà l’occasione per illustrare le novità previste e promuovere una maggiore partecipazione a un ambiente culturale in continua crescita, creando ulteriori opportunità di confronto e condivisione. A completare il calendario sarà il tradizionale appuntamento domenicale con la rassegna Calabria d’Autore, in programma alle ore 18:00. Protagonista il professor Daniele Castrizio, che presenterà la sua opera teatrale “IL DRAMMA DEI FRATELLI”, dedicata a Eteocle e Polinice e pubblicata da Laruffa Editore. A condurre l’incontro sarà Marco Mauro, mentre l’attrice Elena Festa prenderà parte alla serata con una recitazione. La conclusione sarà accompagnata da un momento di degustazione con il Novello Criserà della famiglia Tramontana e le preparazioni dolci e salate realizzate dal food innovator Paolo Caridi.