Reggio Calabria, 17 imprese in corsa per i Premi per l’Innovazione 2026: in palio fino a 35mila euro

Sono 17 le imprese della Città metropolitana di Reggio Calabria che hanno presentato la propria candidatura ai Premi per l’Innovazione 2026, il bando promosso dalla Camera di commercio di Reggio Calabria attraverso la propria Azienda Speciale IN.FORM.A., in partnership con il Comune. Con la chiusura dei termini per la presentazione delle domande si apre adesso la fase di valutazione che porterà all’assegnazione di tre premi in denaro da 10.000, 6.000 e 4.000 euro, ai quali potranno aggiungersi fino a tre Menzioni Speciali “PN Metro Plus”, ciascuna del valore di 5.000 euro. Complessivamente, le risorse previste possono quindi raggiungere i 35.000 euro, considerando sia i premi principali sia tutti e tre i voucher aggiuntivi. Le candidature arrivate restituiscono un quadro diversificato del sistema produttivo reggino, con progetti provenienti da imprese attive nell’agricoltura, nel commercio, nei servizi, nell’informatica, nella ricerca e sviluppo, nella farmaceutica e nel settore elettromedicale. Accanto alle aziende caratterizzate da un elevato contenuto tecnologico figurano anche attività appartenenti a comparti più tradizionali, a conferma di un interesse per l’innovazione che coinvolge diversi settori dell’economia locale.

Tramontana: “Un territorio vivo, dinamico e attento alle opportunità di crescita”

Il numero delle domande presentate viene accolto positivamente dalla Camera di commercio, che considera la partecipazione delle imprese un segnale di attenzione verso gli strumenti di sostegno agli investimenti e ai processi di trasformazione aziendale. L’iniziativa punta a valorizzare le realtà imprenditoriali che scelgono di investire in nuove soluzioni, rafforzando la propria competitività e contribuendo allo sviluppo economico del territorio. Un obiettivo perseguito attraverso la collaborazione tra la Camera di commercio, l’Azienda Speciale IN.FORM.A. e il Comune di Reggio Calabria, con l’intento di sostenere progetti innovativi provenienti da differenti ambiti produttivi.

“Il numero delle domande pervenute è un segnale senz’altro positivo, che restituisce l’immagine di un territorio vivo, dinamico e attento alle opportunità di crescita. Le 17 candidature dimostrano che il nostro sistema imprenditoriale esprime competenze, idee e capacità di investimento che meritano di essere valorizzate. La Camera di commercio intende essere al fianco di queste imprese, accompagnandole nei percorsi di innovazione e sostenendo chi sceglie di investire nel cambiamento per rafforzare la propria competitività. In questa prospettiva, la collaborazione con il Comune di Reggio Calabria rappresenta un valore aggiunto e un esempio concreto di come le istituzioni possano operare in sinergia per lo sviluppo economico del territorio”, ha dichiarato Antonino Tramontana, presidente della Camera di commercio di Reggio Calabria.

Dall’agricoltura alla farmaceutica, l’innovazione coinvolge anche i settori tradizionali

Uno degli elementi che caratterizzano questa edizione del bando è la varietà dei comparti economici rappresentati nelle 17 candidature. La presenza di imprese agricole, commerciali e dei servizi accanto ad aziende attive nell’informatica, nella ricerca e sviluppo, nella farmaceutica e nell’elettromedicale evidenzia come l’interesse per l’innovazione non riguardi esclusivamente le realtà tecnologicamente più avanzate. Anche i settori tradizionali possono infatti intraprendere percorsi di rinnovamento, introducendo nuove soluzioni nei processi produttivi e nell’organizzazione delle attività. Una prospettiva che si inserisce negli obiettivi della doppia transizione digitale ed ecologica, considerata uno degli elementi centrali per lo sviluppo delle imprese e per la creazione di nuove opportunità economiche e occupazionali sul territorio.

“È particolarmente significativo che le candidature provengano da imprese di settori molto diversi tra loro, comprese attività produttive più tradizionali. Ciò dimostra che l’innovazione è una leva trasversale, in grado di interessare ogni ambito economico e di generare nuove opportunità di sviluppo. Da parte nostra mettiamo a sistema competenze, strumenti e risorse per sostenere le imprese che scommettono sull’innovazione e sulla trasformazione digitale ed ecologica. Il nostro obiettivo è favorire la crescita delle realtà imprenditoriali locali, sostenere startup e PMI innovative e contribuire a creare le condizioni perché competenze, investimenti e nuove opportunità di lavoro possano radicarsi sul territorio”, ha aggiunto Fabio Mammoliti, presidente dell’Azienda Speciale IN.FORM.A..

Al via le verifiche sulle 17 candidature: ecco come saranno assegnati i premi

Con la conclusione della fase di presentazione delle domande è stata avviata l’istruttoria amministrativo-formale delle 17 candidature, affidata all’Azienda Speciale IN.FORM.A. Le verifiche riguarderanno il rispetto dei termini e delle modalità di presentazione, la completezza e la regolarità della documentazione trasmessa e il possesso dei requisiti di ammissibilità stabiliti dal bando. Soltanto le candidature che supereranno questa prima fase potranno accedere alla successiva valutazione tecnica, affidata a un Comitato Tecnico di Valutazione composto da tre esperti in innovazione e sostenibilità. I progetti saranno esaminati sulla base dei criteri e dei punteggi previsti, con particolare attenzione al grado di innovatività e alla qualità delle proposte, alle competenze delle imprese partecipanti, alla sostenibilità economico-finanziaria, alla fattibilità degli interventi e al loro impatto sulla competitività aziendale. Saranno inoltre presi in considerazione il livello di avanzamento delle soluzioni realizzate e la coerenza con gli obiettivi della transizione digitale ed ecologica. Al termine delle valutazioni verrà predisposta la graduatoria che determinerà l’assegnazione dei premi.

Il bando prevede tre riconoscimenti economici principali, rispettivamente da 10.000 euro, 6.000 euro e 4.000 euro, per un totale di 20.000 euro. Sono inoltre previste fino a tre Menzioni Speciali “PN Metro Plus”, consistenti in voucher da 5.000 euro ciascuno, riservati alle imprese ammesse in graduatoria che soddisfano gli ulteriori requisiti richiesti. Questi riconoscimenti rientrano nella collaborazione con il Comune di Reggio Calabria e nel progetto RC 1.1.3.1.a, finanziato dal PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027. L’assegnazione dei voucher aggiuntivi sarà quindi subordinata al possesso delle condizioni specifiche stabilite dal bando, mentre la graduatoria finale sarà definita soltanto dopo il completamento dell’istruttoria e dell’esame tecnico delle proposte.

Il 9 novembre a Reggio Calabria arriva MediterraNexus: un incontro tra imprese e startup innovative

Il percorso di sostegno all’innovazione promosso dalla Camera di commercio proseguirà nei prossimi giorni con un nuovo appuntamento dedicato al mondo imprenditoriale. Lunedì 9 novembre 2026, dalle ore 10:00 alle 13:00, il Grand Hotel Excelsior di Reggio Calabria ospiterà la presentazione di “MediterraNexus – L’ecosistema delle collaborazioni innovative”, un progetto pensato per favorire l’incontro tra le imprese che hanno necessità di introdurre soluzioni innovative e le PMI e startup del territorio in grado di offrire competenze, strumenti e servizi specializzati. L’iniziativa punta a creare nuove occasioni di collaborazione tra realtà produttive differenti, mettendo in relazione la domanda e l’offerta di innovazione e favorendo la costruzione di opportunità di crescita condivise. L’appuntamento si inserisce in una strategia più ampia che mira a sostenere la trasformazione delle attività economiche locali, accompagnando le imprese nei processi di innovazione e contribuendo allo sviluppo di un sistema produttivo reggino sempre più sostenibile e competitivo. Un percorso che affianca ai riconoscimenti economici dei Premi per l’Innovazione 2026 nuove occasioni di confronto e collaborazione tra le aziende del territorio.