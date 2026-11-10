Reggio Calabria, 128 anni di storia, fede e missione: le Figlie di Maria Immacolata celebrano la Venerabile Madre Brigida Maria Postorino

Il 6 novembre 2026 l’Istituto delle Figlie di Maria Immacolata ha celebrato il 128° anniversario della sua fondazione, avvenuta il 6 novembre 1898 per volontà della Venerabile Madre Brigida Postorino. Una ricorrenza che ha coinvolto la Casa Madre di Catona, Via nazionale 175, ancora oggi luogo delle radici e della memoria dell’Istituto, e tutte le comunità religiose presenti in Calabria, in diverse regioni d’Italia e all’estero. Una festa condivisa, vissuta attraverso celebrazioni eucaristiche, momenti di preghiera, iniziative comunitarie e occasioni di festa nelle diverse opere dell’Istituto.

Dalla Casa Madre alle realtà educative, scolastiche e sociali, le comunità hanno rinnovato il senso di appartenenza a una storia che, da 128 anni, attraversa territori e generazioni, mantenendo vivo il messaggio spirituale e umano della sua fondatrice.

È nella consegna spirituale di Madre Brigida, “Tutto in Dio fino all’ultimo respiro“, che si ritrova il cuore dell’identità dell’Istituto: riconoscere in Dio il principio e il compimento della propria esistenza, facendo della fede una scelta quotidiana di amore, dedizione e servizio.

Una spiritualità che non è rimasta consegnata alla memoria, ma che continua a tradursi in gesti concreti, nell’educazione, nell’accoglienza, nella cura delle persone, nell’attenzione ai più fragili e nella missione di annunciare il Vangelo.

La storia dell’Istituto, nata a Catona con Madre Brigida e le sue otto compagne, ha progressivamente oltrepassato i confini del territorio calabrese, raggiungendo diverse realtà del Sud Italia, altre regioni italiane e Paesi come il Brasile, l’Argentina e quelli del continente africano. Una presenza articolata, nella quale le religiose, insieme ai laici e ai professionisti che collaborano nelle diverse opere, continuano a custodire e interpretare un patrimonio spirituale, educativo e umano.

È proprio in questa corresponsabilità che il carisma di Madre Brigida trova una delle sue espressioni più attuali. Chi oggi opera accanto alle religiose, nelle scuole, nei servizi educativi, nelle realtà sociali e nelle attività missionarie, è chiamato a esserne cuore e braccia: non soltanto a svolgere un servizio, ma a incarnare, attraverso le proprie competenze, le proprie relazioni e le proprie scelte, lo stesso spirito che animava la fondatrice.

Offrire tutto a Dio per la conversione, per l’educazione, per l’accompagnamento delle giovani generazioni. È questa una consegna che continua a interpellare il presente e che invita a guardare all’Istituto non come a una realtà legata soltanto alla propria storia, ma come a un’esperienza capace di rinnovarsi senza perdere la propria identità.

In un mondo che cambia rapidamente, anche il modo di educare, incontrare e accompagnare i giovani è chiamato a evolversi. La missione resta, cambiano i linguaggi, gli strumenti e i contesti nei quali annunciare il Vangelo. Essere contemporanei significa proprio questo: saper leggere i bisogni del tempo, incontrare le nuove generazioni nei loro luoghi di vita, comprenderne le domande e offrire loro opportunità di crescita, orientamento e speranza.

Il 128° anniversario diventa così non soltanto occasione per ricordare le origini, ma soprattutto momento per rinnovare una responsabilità condivisa: continuare a educare la gioventù a passo con i tempi, mantenendo fede allo spirito che ha dato origine all’Istituto.

Una storia che parte da Catona e continua a camminare nel mondo. Un carisma che attraversa il tempo perché continua a trovare persone disposte a viverlo, testimoniarlo e trasformarlo in servizio.

“Non siamo chiamati a ripetere il tempo di Madre Brigida Postorino, ma a portare nel nostro tempo le stesso spirito che animava la sua missione“.