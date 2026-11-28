Una partenza complicata, una rimonta costruita con carattere e un finale che premia i padroni di casa. La Reggio Bic esce sconfitta dalla trasferta contro la PDM Treviso con il punteggio di 67-55, al termine di una partita dai due volti. La formazione allenata da Antonio Cugliandro, costretta a inseguire per gran parte dell’incontro, ha pagato soprattutto le difficoltà offensive della prima metà della gara, durante la quale il divario è arrivato fino a 17 punti. Nella ripresa gli amaranto hanno progressivamente ritrovato intensità e continuità, riuscendo a riportarsi a quattro lunghezze dagli avversari nel corso dell’ultimo periodo. La formazione veneta ha tuttavia contenuto il ritorno dei reggini, riprendendo il controllo dell’incontro e chiudendo con un vantaggio in doppia cifra.

Reggio Bic in difficoltà nel primo tempo: Treviso allunga fino al +17

L’avvio dell’incontro sorride ai padroni di casa, che sbloccano il punteggio con una tripla di De Miranda. La risposta amaranto arriva con Juninho Clemente, ma Treviso trova rapidamente ritmo e continuità offensiva, costruendo il primo vantaggio significativo. Clemente prova a tenere in partita i compagni dalla lunetta, mentre De Miranda si conferma un riferimento costante per l’attacco veneto. La Reggio Bic fatica invece a trovare la via del canestro, commettendo errori anche in situazioni favorevoli. Coach Cugliandro tenta di interrompere l’inerzia della gara chiamando un timeout, ma al rientro sul parquet i padroni di casa continuano a colpire, sfruttando anche un’azione da tre punti per incrementare il margine. Nonostante i tentativi di Clemente e Clifton, il primo quarto si chiude sul 19-11. Nel secondo periodo Treviso continua a trovare soluzioni offensive efficaci, mentre gli amaranto incontrano difficoltà nella costruzione del gioco e nella realizzazione. Il divario aumenta progressivamente fino al 39-22 dell’intervallo lungo, che costringe i reggini a una difficile rincorsa nella ripresa.

La reazione degli amaranto e il tentativo di rimonta

Al rientro dagli spogliatoi entrambe le formazioni faticano inizialmente a trovare il canestro, ma è ancora Treviso a sbloccare il punteggio. La Reggio Bic prova a reagire con Juninho Clemente, che realizza subendo anche fallo, senza però concretizzare il tiro libero supplementare. Santos Da Silva trova un punto dalla lunetta, mentre gli amaranto aumentano l’aggressività difensiva attraverso un pressing che costringe i padroni di casa a perdere il possesso e a ricorrere a un timeout. Alla ripresa del gioco è Barbibay a firmare una tripla che contribuisce a dare nuova energia alla formazione reggina, cresciuta anche sul piano della continuità offensiva. Treviso riesce comunque a contenere i tentativi degli ospiti, chiudendo il terzo periodo sul 51-38. Il parziale di 16-12 in favore degli amaranto rappresenta il primo concreto segnale di inversione dell’andamento della partita e pone le basi per il tentativo di rimonta dell’ultimo quarto.

Reggio Bic a quattro punti da Treviso, ma il finale premia i veneti

Nell’ultimo periodo la squadra di coach Cugliandro alza ulteriormente il ritmo e, grazie a una positiva prestazione collettiva, riesce a ridurre sensibilmente lo svantaggio. Gli amaranto si portano prima a nove lunghezze dai padroni di casa, per poi raggiungere il -4 a metà dell’ultimo quarto, riaprendo concretamente l’incontro attraverso una maggiore intensità difensiva e una migliore efficacia sotto canestro. Treviso riesce però a ritrovare continuità realizzativa nel momento più delicato della partita, respingendo il tentativo di rimonta degli ospiti e riportandosi a distanza di sicurezza. Nel finale viene sanzionato anche un fallo tecnico a coach Cugliandro, mentre i veneti gestiscono gli ultimi possessi e ricostruiscono un vantaggio in doppia cifra, fino al definitivo 67-55. Per la Reggio Bic resta il rammarico di una prima parte di gara condizionata dalle difficoltà offensive, ma anche la consapevolezza di poter ripartire dal carattere e dalla capacità di reazione mostrati nella seconda metà dell’incontro.

PDM Treviso-Reggio Bic 67-55: il tabellino

Parziali: 19-11, 20-11, 12-16, 16-17.

Reggio Bic: Clifton 16, Marcondes 16, D’Anna, Santos Da Silva 8, Billi 2, Barbibay 13, Messina. Coach: Antonio Cugliandro.

PDM Treviso: Bashara 20, Tosatto, Coltri, De Miranda 20, Da Silva Pelizari 8, Diene 13, Henriot 6, Parisi, Favretto, Vrabie. Coach: Castellucci.