Una nuova responsabilità, una fiducia da ripagare e tanta voglia di continuare a crescere insieme alla squadra. Juninho Clemente è il nuovo capitano della Reggio BIC. Per il giocatore brasiliano, arrivato alla sua terza stagione in maglia reggina, si tratta di un riconoscimento importante, che premia il percorso compiuto in questi anni e lo proietta in un ruolo ancora più centrale all’interno del gruppo.

Intervistato ai microfoni della società per raccontare le emozioni legate alla fascia da capitano, Juninho non nasconde la propria soddisfazione: “è una bella soddisfazione essere il capitano di questa squadra. Sono molto felice e, prima di tutto, voglio ringraziare Antonio Cugliandro per la fiducia nel mio lavoro. Per me è tutto bellissimo, perché posso imparare ancora di più dai ragazzi più giovani e, allo stesso tempo, trasmettere loro la mia esperienza“.

Un percorso di crescita che, stagione dopo stagione, ha portato il brasiliano a maturare anche dal punto di vista tecnico e tattico. Tre anni a Reggio Calabria che hanno rappresentato un’importante esperienza umana e sportiva: “sto maturando molto, crescendo tanto. Ho cambiato il mio stile di gioco rispetto a quando ero in Brasile, dove giocavo in maniera diversa. Avevamo bisogno di venire all’estero per fare esperienza e qui sto costruendo tante cose. Sono davvero molto felice e ringrazio tanto tutto l’ambiente e Reggio Calabria“.

Il nuovo capitano amaranto ha poi analizzato l’avvio di campionato, caratterizzato da tre confronti particolarmente impegnativi contro avversarie di grande valore. Un percorso che, nonostante le difficoltà, ha lasciato indicazioni positive sulle potenzialità della squadra: “abbiamo affrontato tre partite molto dure contro tre grandi squadre. In questa fase iniziale sono state sfide impegnative, ma abbiamo dimostrato che possiamo arrivare sempre più lontano. Dobbiamo continuare ad allenarci, acquisire maggiore maturità e conoscenza, per poi riuscire a mettere tutto in pratica sul campo“.

La Reggio BIC è, infatti, un gruppo profondamente rinnovato, con diversi giocatori ancora impegnati a trovare i giusti meccanismi e a costruire un’intesa sempre più solida. Una situazione che richiede tempo, lavoro e capacità di crescere insieme: “abbiamo una squadra molto nuova e possiamo contare su soli quattro giocatori di esperienza. Siamo ancora in una fase in cui dobbiamo conoscerci meglio. Tuttavia, nelle prime tre partite abbiamo già dimostrato di poterci spingere ancora più lontano“.

Adesso l’attenzione è rivolta alla prossima sfida contro Treviso. La preparazione procede con intensità, tra allenamenti e videoanalisi, con l’obiettivo di arrivare all’appuntamento nelle migliori condizioni possibili. Juninho sottolinea soprattutto l’importanza di seguire le indicazioni dello staff tecnico: “ci stiamo allenando molto duramente. Abbiamo appena terminato una sessione di videoanalisi e siamo concentrati sul lavoro da fare. Calma, lavoro e basket. Dobbiamo eseguire quello che ci chiede il coach, perché tante cose che noi non riusciamo a vedere direttamente in campo lui le osserva dall’esterno e può guidarci per crescere insieme“.

Parole che raccontano lo spirito di un capitano consapevole delle responsabilità del proprio ruolo, ma soprattutto di un gruppo che vuole costruire qualcosa di importante attraverso il lavoro quotidiano.

Juninho Clemente è pronto a guidare la Reggio BIC in questa nuova stagione: esperienza, disponibilità e voglia di migliorarsi saranno le sue armi. La squadra è giovane, il percorso è ancora lungo, ma la convinzione del capitano è chiara: questa Reggio BIC può crescere ancora e arrivare lontano.