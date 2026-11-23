Un secondo quarto di grande intensità, la capacità di rientrare in partita e poi le difficoltà incontrate di fronte alla fisicità e all’esperienza degli avversari. La sconfitta contro una delle principali candidate alla vittoria finale del campionato lascia alla Reggio Bic spunti importanti su cui riflettere, ma anche indicazioni positive da cui ripartire.

A tracciare un bilancio della prestazione è il coach amaranto Antonio Cugliandro, che non nasconde i limiti attuali della squadra, individuando però con chiarezza gli aspetti sui quali intervenire per continuare il percorso di crescita.

“Hanno una squadra molto fisica ed esperta, con tanti giocatori che sono campioni paralimpici nelle rispettive nazionali – spiega Cugliandro –. Siamo partiti male, ma siamo riusciti a rientrare in partita giocando alla pari con il quintetto titolare“. Il tecnico si sofferma anche sulle caratteristiche delle due formazioni e sulle difficoltà incontrate nel corso della gara. “Loro hanno quattro lunghi e un piccolo, noi nel primo quintetto considero Dreimuller un buon giocatore, che comunque ci ha punito dalla media distanza. Siamo entrati in partita, abbiamo alzato l’intensità difensiva e mi è piaciuto come abbiamo reagito, perché poteva essere una gara che scivolava via“.

La partita, tuttavia, ha cambiato nuovamente volto all’inizio del terzo quarto, quando gli avversari sono riusciti a riprendere il controllo grazie alla qualità del proprio quintetto titolare. “Ci hanno messo nuovamente in difficoltà e la fisicità, ripeto, l’abbiamo pagata“. Un aspetto sul quale Cugliandro vuole lavorare è soprattutto la continuità nell’arco dei quaranta minuti. La ReggioBic ha affrontato finora alcune delle formazioni più attrezzate della Serie A, ma per competere a questi livelli servirà alzare ulteriormente l’asticella.

“Dobbiamo lavorare per aumentare la nostra intensità, perché ad oggi abbiamo affrontato praticamente Sassari, Cantù e Porto Torres, che sulla carta sono le favorite per la vittoria finale. Se vogliamo giocare incontri importanti di questo tipo bisogna giocare 40 minuti sempre ad un certo livello“.

Nessun alibi, dunque, ma la consapevolezza che ci siano ancora margini di miglioramento. Il coach individua nella condizione atletica e nelle rotazioni alcuni degli aspetti da approfondire durante il lavoro settimanale. “Forse pecchiamo ancora di questo, forse non abbiamo abbastanza fiato, allenamento, forse non abbiamo abbastanza rotazioni. Non lo so, lavoreremo per questo“.

Accanto alla componente fisica, c’è però anche quella mentale. Nei momenti di difficoltà la squadra deve imparare a reagire con maggiore determinazione, senza perdere fiducia e lucidità. “Dobbiamo lavorare anche sotto l’aspetto mentale – sottolinea il tecnico – perché mi rendo conto che tante volte quando si va in difficoltà gli sguardi sono un po’ spenti. Bisogna cercare di avere maggior carattere nei momenti che contano“.

Archiviato il ciclo di confronti con le grandi del campionato, per la Reggio Bic si apre adesso una fase particolarmente importante della stagione. La prossima trasferta contro Treviso rappresenterà un primo vero banco di prova per misurare le ambizioni e la crescita del gruppo.

“Inizia il nostro vero campionato – afferma Cugliandro – perché, ripeto, abbiamo affrontato le tre big della Serie A e adesso dobbiamo dimostrare che dobbiamo giocarcela con tutte le altre squadre, perché sono sicuramente un po’ più alla nostra portata“.

Una partita che, nonostante le difficoltà legate al fattore campo, assume un significato particolare. “Sarà difficile ovviamente giocare fuori casa, giocare in un campo come quello di Treviso. Dobbiamo incominciare a rispondere anche noi. È una sorta di esame di maturità, dobbiamo fare vedere che ci siamo anche noi e magari con il tempo arrivare a un certo livello e poter giocare ancor meglio con le big“.

Il messaggio del coach è chiaro: la Reggio Bic deve crescere, trovare maggiore continuità e acquisire consapevolezza dei propri mezzi. Le difficoltà incontrate contro le big possono diventare un punto di partenza, ma adesso serviranno risposte concrete. A Treviso il primo appuntamento per dimostrare che la squadra è pronta a cambiare passo.