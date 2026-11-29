E’ appena terminato il match tra Reggina e Siracusa. 0-0 tra amaranto ed aretusei. Meglio i siciliani nel primo tempo, meglio la squadra di Marchionni nella ripresa, ma alla fine nessun gol e reti bianche. Al termine della partita, fischi dal Granillo. A corredo dell’articolo, la fotogallery completa di StrettoWeb, a cura di Salvatore Dato.
Reggina-Siracusa, la FOTOGALLERY di StrettoWeb: il racconto della sfida del Granillo
Il racconto di Reggina e Siracusa attraverso la fotogallery di StrettoWeb
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