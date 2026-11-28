Sono 24 i convocati di mister Marco Marchionni in vista di Reggina-Siracusa, gara valida per la quattordicesima giornata del girone I di Serie D 2026/2027 ed in programma domenica 29 novembre allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, con calcio d’inizio alle ore 14:30. Ancora out Reis e Jallow, come già anticipato dal tecnico in conferenza questa mattina. Non c’è Lancini, che purtroppo ne avrà per molto tempo: diffuso il bollettino medico, tegola per il difensore e capitano, che tornerà il prossimo anno. Ci sono Porcino e Macrì, così come il giovane Franco. Assente Pellicanò.

Questa la lista dei convocati.