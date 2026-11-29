“Siamo partiti contratti, loro hanno avuto occasioni e siamo stati ingenui. Non si può concedere troppo come abbiamo fatto. Meglio dopo, abbiamo creato qualcosa, ma niente di pericoloso. Nella ripresa li abbiamo messi sotto, loro non riuscivano a uscire, abbiamo fatto 20-25 cross, ma lì dovevamo essere più precisi. E’ mancata cattiveria, di voglia di far gol, di spaccare la porta. I fischi? Ci prendiamo le critiche, è giusto, ma ci crediamo. Possiamo assicurare che daremo il massimo fino alla fine, perché l’obiettivo è quello”. Così Alberto Acquadro in sala stampa al termine di Reggina-Siracusa.

“Dopo Palermo abbiamo preso una bella mazzata, ci siamo vergognati di quella prestazione. Io personalmente mi sono vergognato dopo averla rivista. Questa settimana l’avevamo preparata bene, ma gli avversari ci studiano. Andiamo molto di entusiasmo, dobbiamo portarci noi dietro la gente. E’ normale che quando la prestazione manca il pubblico mugugna. Io abbandonato a me stesso? Capita spesso che nel primo quarto d’ora abbia difficoltà, poi mi sono abbassato per prendere qualche pallone in più e sbloccare la partita. Loro erano organizzati, ci aspettavano, a noi è mancato il guizzo tra le linee, l’uno contro uno” ha aggiunto.