La Reggina pareggia per 0-0 al Granillo contro il Siracusa e la vetta si allontana di tre punti. Solo reti bianche questo pomeriggio: male nel primo tempo, meglio nella ripresa, ma il gol non arriva. Qui di seguito le pagelle di StrettoWeb.

Lagonigro 6.5 – Nel primo tempo deve fare gli straordinari su Costanzo, rispondendo presente dopo essersi ripreso il posto da titolare. Per il resto è gestione, con tanti palloni toccati coi piedi.

Fazio 6.5 – Prestazione solida e attenta, con qualche sortita offensiva.

Baldan 6 – Nei primi venti minuti la difesa balla un po’, con due palloni sanguinosi in mezzo su cui è in ritardo. La squadra esce fuori alla lunga e anche la difesa rischia poco. Nella ripresa, praticamente nulla. Buona notizia per il reparto: dopo diverse settimane, di nuovo porta inviolata.

Girasole 6 – Forse il più in difficoltà dei tre, soprattutto in un primo tempo in cui la pressione del Siracusa è alta. Si becca un giallo a ridosso dell’intervallo ed esce per far spazio a Bruno.

Baggi 6.5 – Solita prestazione di sostanza e intensità, anche se non è precisissimo quando c’è da mettere palloni dentro. Mezzo voto in più per un salvataggio fondamentale nel primo tempo, su un contropiede ospite.

Abonckelet 6 – Prestazione sufficiente, ma normale. Attento in fase di non possesso, ma non punge come al solito in fase di inserimento.

Acquadro 6 – Prova, in alcuni momenti, a guidare la squadra, con qualche sgridata e prendendosi le solite responsabilità. Ci prova su due piazzati, alla fine è arrabbiatissimo.

Rotulo 5.5 – Ci si aspetta molto di più, da lui, oltre qualche dribbling. Da settimane ormai sembra fuori dal gioco. Ed è un gran peccato, considerando le sue qualità.

Toscano 6 – In avvio è un po’ distratto, ma ci sta, vista l’età e le scorie di Palermo. Poi cresce, crea qualcosa nella sua fascia ma non è preciso quando c’è da mettere il pallone in mezzo.

Guida 5.5 – Davvero troppo poco oggi, non trova il modo per impensierire gli avversari.

Magrassi 5 – Oggi male, anche in ciò che finora aveva fatto bene. Sbaglia cose semplici e non punge quando c’è da far male.

dal 46′ Bruno – Buona prestazione, solido e attento, anche per via di un atteggiamento diverso della squadra nella ripresa.

dal 62′ Alma 5.5 – Non riesce a incidere.

dal 70′ Porcino s.v.

dal 75′ Rossetti s.v.

Marchionni 5.5 – Si doveva fare di più, sicuramente nel primo tempo. Squadra contratta e un po’ impaurita, forse per le scorie di Palermo. Meglio nella ripresa, ma comunque troppo poco.