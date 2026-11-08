Reggina-Sambiase, pronta l’apertura della prevendita: info e prezzi

La Reggina comunica che a partire dalle ore 16.30 di domani, lunedì 9 novembre, sarà attiva la prevendita riguardante l’acquisto dei tagliandi d’ingresso per assistere alla gara Reggina-Sambiase, in programma domenica 15 novembre alle ore 14:30 allo stadio “Oreste Granillo” e valevole per la dodicesima di andata del girone I di serie D. L’acquisto sarà possibile fino all’orario del calcio d’inizio.

PREZZI

I bambini fino a sette anni non compiuti accedono gratuitamente, se accompagnati da un adulto munito di valido titolo.

Persone con disabilità con invalidità al 100%: è previsto l’ingresso gratuito, secondo le modalità elencate all’interno del sito ufficiale del club (invalidità 100%, articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992). Per qualsiasi info o chiarimento, inviare una mail al seguente indirizzo: accrediti@reggina1914.it.

MODALITA’ DI ACQUISTO

– Presso lo Store Ufficiale del club, con sede in via Corso Garibaldi 505.

Orari Store Ufficiale

Lunedì 9 novembre: pomeriggio dalle 16:30 alle 19:30.

Da martedì 10 novembre a sabato 14 novembre: mattina dalle 10:00 alle 13:00, pomeriggio dalle 16:30 alle 19:30.

Domenica 15 novembre: mattina dalle 10:00 alle 13:00.

– Online sul portale Vivaticket e presso i punti vendita Vivaticket abilitati. Riguardo questi ultimi, segnaliamo BCenters, con sede in via Sbarre Centrali 268 (da lunedì al sabato orario continuato dalle ore 9:00 alle ore 19:30, domenica dalle 9:00 alle 13:00).