Reggina-Sambiase, il racconto della domenica perfetta: lo spettacolo al Granillo, il saluto di Lotito e la battuta a StrettoWeb | FOTO e VIDEO

Spettacolo in campo, spettacolo sugli spalti. La Reggina batte il Sambiase per 3-2 dopo una gara spettacolare, intensa ed emozionante. Vantaggio, pari, nuovo vantaggio, altro pari e nuovo vantaggio. Gli amaranto ci sono, con la testa, e reagiscono alla grande a un avversario a cui vanno fatti i complimenti. Ad accompagnare una bella partita, i 7 mila sugli spalti e due tifoserie numerose e rumorose. Ben poco a che fare con la Serie D. Di seguito, le immagini, con il dialogo tra Lotito e Marchionni e la battuta a caldo a StrettoWeb. A corredo poi, tutte le immagini della sfida, realizzate dal nostro Salvatore Dato.