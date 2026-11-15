Reggina-Sambiase, il racconto della domenica perfetta: lo spettacolo al Granillo, il saluto di Lotito e la battuta a StrettoWeb | FOTO e VIDEO

Tutte le immagini della sfida di questo pomeriggio al Granillo tra Reggina e Sambiase

  • Lotito in campo dopo Reggina Sambiase con Romairone e Marchionni
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • reggina sambiase tifosi settore ospiti
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • tifosi reggina in tribuna
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  • romairone lotito cannizzaro e il figlio di lotito in tribuna per reggina-sambiase
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  • romairone lotito cannizzaro e il figlio di lotito in tribuna per reggina-sambiase
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  • romairone lotito cannizzaro e il figlio di lotito in tribuna per reggina-sambiase
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  • Lotito al Granillo con il figlio e con Cannizzaro per Reggina Sambiase
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  • Lotito al Granillo con il figlio e con Cannizzaro per Reggina Sambiase
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  • reggina-sambiase coreografia tifosi ospiti
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  • Reggina Sambiase tony lio
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  • Reggina Sambiase marco marchionni
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  • reggina-sambiase
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  • reggina sambiase tifosi tribuna
  • reggina-sambiase guida
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  • esultanza reggina gol abonckelet contro il Sambiase
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  • Reggina Sambiase esultanza gol haberkon
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  • esultanza gol guida in reggina-sambiase
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  • Reggina Sambiase esultanza gol guida
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  • Reggina Sambiase baggi
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  • Reggina Sambiase esultanza
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  • striscione tifosi sambiase contro multiproprietà
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  • Reggina Sambiase
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  • Reggina Sambiase
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  • reggina sambiase tifosi curva sud
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  • reggina sambiase tifosi tribuna coperta
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  • Lotito in campo dopo Reggina Sambiase
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  • Lotito in campo dopo Reggina Sambiase con Romairone
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  • Lotito in campo dopo Reggina Sambiase
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  • Lotito in campo dopo Reggina Sambiase con marchionni
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  • Lotito in campo dopo Reggina Sambiase
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  • Lotito in campo dopo Reggina Sambiase con marchionni
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  • conferenza claudio lotito dopo Reggina-Sambiase
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  • conferenza claudio lotito dopo Reggina-Sambiase
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  • Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
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  • Abonckelet e Acquadro
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Spettacolo in campo, spettacolo sugli spalti. La Reggina batte il Sambiase per 3-2 dopo una gara spettacolare, intensa ed emozionante. Vantaggio, pari, nuovo vantaggio, altro pari e nuovo vantaggio. Gli amaranto ci sono, con la testa, e reagiscono alla grande a un avversario a cui vanno fatti i complimenti. Ad accompagnare una bella partita, i 7 mila sugli spalti e due tifoserie numerose e rumorose. Ben poco a che fare con la Serie D. Di seguito, le immagini, con il dialogo tra Lotito e Marchionni e la battuta a caldo a StrettoWeb. A corredo poi, tutte le immagini della sfida, realizzate dal nostro Salvatore Dato.

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