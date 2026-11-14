Reggina-Sambiase, dove vedere la partita in diretta: chi trasmetterà la live streaming del big match

Domenica 15 novembre, alle ore 14:30, lo stadio Oreste Granillo ospiterà Reggina-Sambiase, il big match della dodicesima giornata del girone I di Serie D. Di fronte le due squadre più in forma del campionato, appaiate in testa alla classifica con 26 punti dopo undici giornate. Un rendimento praticamente identico, con otto vittorie, due pareggi e una sola sconfitta a testa. Gli amaranto di Marchionni arrivano all’appuntamento forti delle ultime due vittorie contro Ragusa ed Enna e con l’obiettivo di sfruttare il fattore campo per conquistare il primato solitario. Dall’altra parte il Sambiase di Tony Lio, autentica outsider di questo avvio di stagione, vuole continuare a sorprendere.

Non tutti i sostenitori amaranto, però, potranno essere presenti sugli spalti. E allora, dove vedere Reggina-Sambiase in diretta? Come per tutte le partite interne della Reggina, la sfida sarà trasmessa in streaming su Reggina Channel, la piattaforma ufficiale del club, attraverso un servizio a pagamento. Per assistere all’incontro sarà necessario registrarsi, oppure accedere con il proprio account se già iscritti, e acquistare il singolo evento o il pacchetto stagionale. In questo modo sarà possibile seguire il big match in diretta anche da lontano, attraverso i dispositivi compatibili con la piattaforma.

Reggina-Sambiase, diretta live testuale su StrettoWeb

Per chi non potrà assistere alla partita al Granillo o seguirla in video, ci sarà come sempre la possibilità di consultare la diretta live testuale di StrettoWeb. Il racconto inizierà già nel prepartita, con le ultime notizie sulle due formazioni, l’atmosfera dello stadio e gli schieramenti ufficiali scelti dagli allenatori. Dal fischio d’inizio, fissato alle ore 14:30, spazio agli aggiornamenti in tempo reale, con tutte le occasioni, i gol e gli episodi principali dello scontro al vertice tra Reggina e Sambiase. La copertura proseguirà anche dopo il triplice fischio, con le pagelle dei calciatori amaranto, le dichiarazioni dei protagonisti e gli approfondimenti su una partita che potrebbe già rappresentare uno snodo importante nella corsa al primo posto del girone I.