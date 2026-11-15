Reggina-Sambiase, Acquadro: “vi spiego la mia punizione”. Abonckelet: “ho segnato in passato, ma mai così tanto”

In sala stampa al termine di Reggina-Sambiase, dopo la conferenza del patron Lotito, si sono presentati Abonckelet e Acquadro. “Il modo di giocare della squadra mi porta a segnare tantissimo. Fortuna o no, faccio gol e sono contento. Nel passato ho sempre segnato, ma come quest’anno no, speriamo di continuare no. Siamo un gruppo fortissimo, abbiamo una rosa ampia, con giocatori forti. Cosa ruberei ad Acquadro? La serenità in campo” ha detto Abonckelet.

Poi Acquadro: “prima di tirare centro la porta, calcio forte e spero vada dentro. Era un mezzo tiro cross, forte, speriamo vada bene, il portiere è andato coi pugni. Le reazioni dopo i gol? Siamo una squadra con grandi potenzialità, abbiamo preso due gol su due disattenzioni, dobbiamo migliorare, ma è da premiare la reazione. Penso di essermi guadagnato una maturità importante, sono anche pesante a volte, perché litigo con qualcuno, ma importante è lavorare e spingere sempre. Dobbiamo correre e vincere, fare 40 partite fatte bene. Jallow? Dispiace per lui, si cura, sta attento, è un ragazzo solare, che ci fa sempre ridere, poi in settimana si è allenato benissimo. Ha detto che si è sentito pizzicare. Cosa ruberei ad Abonckelet? Il colpo di testa”.

In sala stampa anche il tecnico del Sambiase Tony Lio: “di fronte a un pubblico del genere, e a una grande squadra, abbiamo provato a mettere in difficoltà la Reggina e ci siamo riusciti. Non era facile reagire ogni volta ai gol subiti”.