Reggina-Ragusa 5-2, le pagelle di StrettoWeb: qualcuno acchiappi Guida! Baggi e Franchini flash

La Reggina batte per 5-2 il Ragusa e ritrova la vittoria, anche al Granillo. Segnano Guida (doppietta), Acquadro, Franchini e Girasole. Migliore in campo, il numero 10 amaranto, che serve anche un assist e fa ubriacare la difesa ospite. Ottimi gli ingressi di Baggi e Franchini. Queste le pagelle di StrettoWeb.

Piras 6 – Prima stagionale, a qualche settimana dal tesseramento. Si mostra sicuro coi piedi, chiama spesso a sé la palla. Qualche incertezza sull’uscita nel gol dell’1-1: esce dalla porta, poi rientra, sul tiro non può nulla. Nessuna colpa sul 4-2.

De Mori 6.5 – Prima largo a sinistra nella difesa a 4, poi braccetto nella ripresa. Gara sufficiente, più di spinta nel primo tempo e più di controllo nella ripresa. Il gol del 4-2 però arriva dal suo lato.

Girasole 7 – Quando gioca, come sempre, spicca. Per eleganza quando esce palla al piede, per le sue doti d’anticipo. E anche per il gol, il suo secondo stagionale. Non un gol qualunque, perché arriva con la fascia di capitano al braccio.

Baldan 6.5 – Non rischia molto, anche se il gol dell’1-1 grida vendetta per la dormita di reparto, la seconda di fila dopo quella a Favara.

Toscano 6.5 – Spinge meglio da quinto nella ripresa, anche perché la gara cambia e la Reggina ha un uomo in più. Serpentina clamorosa nel finale, sprecata da Magrassi.

Abonckelet 7 – Notizia shock: non ha segnato! Incredibile, ma non c’è nel tabellino dei marcatori. Al di là delle battute, gara di intensità e sostanza.

Acquadro 7.5 – Prezioso. Come la sua rete. Subito dopo il pari del Ragusa, in un momento che poteva sembrare di sbandamento, trova da solo il coniglio dal cilindro. Magia su punizione e primo gol in maglia amaranto.

Rossetti 5.5 – Insufficiente. E non è la prima volta. Dopo l’ingresso perfetto contro l’Igea Virtus, un’involuzione ancora da capire. Oggi Marchionni gli aveva dato fiducia ma, anche per tornare alla difesa a 3, lo toglie all’intervallo.

Guida 8 – Guida? No, comanda. Fa un po’ quello che vuole. Primo pallone in profondità: gol. Secondo ricevuto in mezzo: piattone e 3-1. Poi si scatena e non lo prendono praticamente più. Non vogliamo essere nei panni dei difensori del Ragusa questa notte.

Alma s.v. – Sfortunato per la botta alla spalla, speriamo non sia nulla di grave.

Magrassi 6.5 – Non riesce a segnare, nonostante le innumerevoli occasioni. Fa tutto molto meglio, rispetto alle prime settimane: fisicamente sta bene e si vede, ma gli manca il gol.

dal 13′ Rotulo 6.5 – Entra a freddo e si mette sulla trequarti, poi torna mezzala nella ripresa e nel finale affianca Magrassi, con l’ingresso di Porcino. Gli manca solo sostituire Piras.

dal 46′ Baggi 7 – Ci mette un minuto, dopo il suo ingresso nella ripresa, per involarsi sulla fascia e servire l’assist del 3-1 a Guida. Ingresso importante.

dal 65′ Franchini 7 – Anche per lui basta qualche minuto, un pallone e una grande freddezza sotto porta. Esordio in campionato, ritorno al Granillo e primo gol.

dal 65′ Laaribi 6.5 – Entra per mettere ordine in mezzo al campo e far rifiatare i compagni di centrocampo.

dal 75′ Porcino 6.5 – Buon ingresso anche per lui, seppur a partita ormai indirizzata.

Marchionni 7 – Prova la svolta passando per la prima volta a 4 dal primo minuto, ma non va benissimo. Manovra lenta, compassata e prevedibile, Guida e Acquadro gli tolgono le castagne dal fuoco. Nella ripresa passa a 3 e va meglio, con il 3-1 immediato e il rosso al Ragusa che spiana la strada per una vittoria facile. Al netto di un avversario coraggioso nei primi 30 minuti, poi esce fuori la superiorità amaranto. Era necessario trovare la vittoria e soprattutto tanti gol. Nota stonata: i due subiti.