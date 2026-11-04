Reggina, modifica al programma degli allenamenti prima dell’Enna: annullata una seduta

In una nota, la Reggina comunica che “l’allenamento pomeridiano della prima squadra, originariamente in programma giovedì 5 novembre alle ore 15:30, non avrà luogo. Resta invariato il programma riguardante l’allenamento mattutino, che si svolgerà a partire dalle ore 10:30 con accesso per tifosi e organi d’informazione. A partire da venerdì 6 novembre, gli allenamenti che precederanno Enna-Reggina si svolgeranno a porte chiuse”. Dunque, domani pomeriggio salta la seduta pomeridiana prevista per le ore 15.30, ma i tifosi potranno assistere al match mattutino. Da venerdì, porte chiuse per preparare la sfida in casa dell’Enna.
Una sfida che calciatori e allenatore gialloverde hanno minacciato di non giocare se arriverà la svolta societaria attesa da un po’.