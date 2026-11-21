“Reis purtroppo non ha ancora recuperato, ma c’è Pellicanò. Per Jallow mi dispiace, ha riportato una lesione, ma mi dispiace soprattutto perché così non può dare continuità agli allenamenti. Il primo a dispiacersi sono io, vedere la tristezza nel suo viso mi dispiace, è un ragazzo sensibile e ben voluto nello spogliatoio”. Comincia così, con la conta degli indisponibili, la conferenza stampa del tecnico amaranto Marco Marchionni alla vigilia di Athletic Palermo-Reggina, in campo domani alle ore 14.30. Sui siciliani ha affermato: “può metterci in difficoltà se andiamo al loro ritmo”.

“L’atteggiamento è uno degli aspetti che va sempre allenato. Quando si ragiona tutti allo stesso modo è un bel vedere” ha aggiunto l’allenatore rispetto al comportamento della squadra domenica, determinante per la vittoria. “La capacità di reazione dopo i due pareggi del Sambiase è un aspetto che la squadra aveva già dentro, magari siamo andati poche volte in svantaggio e non si è mai vista quella situazione finora. Domenica abbiamo fatto una grande partita sotto il punto di vista dell’atteggiamento. Sapevamo che la partita era importante, ci dispiace per i due gol presi da palla inattiva, che hanno un po’ macchiato la prestazione, ma dal punto di vista del temperamento è stata giocata una grande partita”.

Sempre sui due gol subiti: “sono situazioni che possono capitare, come nei rigori, ma siamo noi a dover determinare. Spero sia stato un incidente di percorso. Io ho sempre lavorato a uomo, perché so che quando sei a zona parti da fermo, devi stare in movimento all’ultimo”.

Sui singoli: “Rotulo è un giocatore fortissimo, di una qualità incredibile, è un bravo ragazzo, dà diverse soluzioni, si prende le sue responsabilità, se la sente, e si fa dare sempre palla. Più aggettivi belli di questi non posso utilizzarli. So cosa mi può dare oltre la metà campo, però la palla gli deve arrivare e per questo a volte devo abbassarlo, affinché gli arrivi. E’ normale poi che vorrei la qualità un po’ più avanti”.

“L’utilizzo degli under? Li utilizzerò quando mi dimostreranno di darmi ancora più conferme rispetto a quelli che sto utilizzando, ovvero Toscano e Fazio, che stanno ragionando da over. Però i vari De Mori, Runza, Specker, Macrì stanno dimostrando in allenamento di potersi confermare”.

“Toscano ha bisogno di riposo? Ci ha abituato troppo bene, quindi quello che agli occhi di altri può sembrare un calo fisiologico in realtà rappresenta lo standard di un under che sta facendo molto bene. Magari ora le squadre cominciano a conoscerlo e a tenerlo bene, domenica aveva un avversario forte di fronte. Palmieri, come Toscano, ora inizia a giocare coi grandi. In estate abbiamo fatto un buon lavoro, lui è più di gamba rispetto a uno muscolare come Toscano. Sono giocatori intelligenti”.

“Se ho chiesto qualche regalo di mercato a Lotito? Conoscendolo, sa tante dinamiche, quindi non c’è bisogno di chiedere. E’ un Presidente che sa di calcio ma sa che anch’io sono tosto. Abbiamo scherzato e siamo stati contenti di avergli regalato una vittoria. E’ venuto di nuovo al Granillo e ha visto una squadra determinata” ha concluso Marchionni.