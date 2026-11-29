“Primo tempo, soprattutto nei primi 25 minuti, abbiamo faticato, eravamo contratti. Loro hanno creato, sì, ma anche per errori nostri. Quando un momento non è positivo, tante situazioni succedono. Nel secondo tempo non ho detto niente di che ai ragazzi, ma nella ripresa abbiamo alzato il baricentro, facendo comunque poco negli ultimi 16 metri, quella lucidità che fino a un poco di tempo fa avevamo. Una sconfitta come quella di Palermo non potevamo permettercela, ma oggi abbiamo incontrato una squadra forte, eppure nella ripresa non sono mai usciti dal campo”. Così in conferenza stampa, al termine di Reggina-Siracusa, il tecnico amaranto Marco Marchionni.

“Come ho sempre detto, in questo momento di valutazioni bisogna farne, mi dispiace non avere a disposizione giocatori come Jallow e Reis. A me hanno sempre insegnato che quando le cose non vanno bisogna abbassare lo sguardo e lavorare, di certo non stiamo facendo le cose come le facevamo un mese e mezzo fa. Dobbiamo trovarle soluzioni e farlo in fretta. Quando le cose non vanno è normale che la gente fischi, noi volevamo riscattare la brutta prestazione di Palermo, i ragazzi ci hanno provato, ma dobbiamo essere bravi intanto noi stessi ad essere più tranquilli. Non possiamo permetterci più passi falsi”.

“Il fiato sul collo io ce l’ho sempre. Io vado avanti per la mia strada, lavoro, vado al massimo. Catastrofi non ce ne sono, i conti si fanno più avanti, poi è normale che fino a un po’ di tempo fa c’era un’altra mentalità. Va tolto il pensiero negativo ai ragazzi. Sostituzione Girasole? Solo perché era ammonito” ha concluso.