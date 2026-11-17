“È stato il mio presidente alla Salernitana nell’anno della Serie C, quello in cui poi abbiamo vinto il campionato per andare in B. E’ un presidente che vuole vincere, se è venuto a Reggio non lo ha fatto di passaggio ma perché vuole costruire qualcosa di importante in una piazza dove sa che gli può ritornare tanto non solo a livello sportivo ma anche a livello umano”. Così Maurizio Lanzaro, ex giocatore e capitano della Reggina, nonché attuale allenatore della Bovalinese, parlando di Claudio Lotito nel corso di Pianeta Dilettanti, programma condotto da Nino Neri.

“Quando è arrivato alla Salernitana – ha aggiunto Lanzaro – mi ricordo che non c’erano veramente neanche i palloni, sono partiti praticamente da zero e li ha portati in Serie A. Purtroppo poi dopo l’ha dovuta vendere e abbiamo visto tutti dove si ritrova adesso la Salernitana. Non perché non siano stati spesi i soldi dall’attuale proprietà, ma l’organizzazione, e soprattutto gli uomini giusti, metterli nel calcio alla fine fa sempre la differenza”.