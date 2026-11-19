Valeriano Narcisi, procuratore di tre giocatori della Reggina – Baggi, Palmieri e Baldan – ha parlato degli amaranto nel corso di “Mezzogiorno amaranto”, su Radio Touring. “Baggi fa sempre prestazioni importanti, ormai da un paio d’anni, ma a volte questa regola dell’Under spiazza un po’, in base al ruolo, alle scelte delle società, questo limita. Ha fatto una scelta importante, scendendo di categoria per un progetto importante come quello della Reggina. Baggi ha una gamba importante, ha giocato anche in diversi ruoli, da esterno d’attacco, da quinto, da mezz’ala” ha affermato. “Palmieri? Questa estate Romairone l’ha voluto a tutti i costi. Purtroppo è stato sfortunato a infortunarsi. Aveva iniziato bene, con la titolarità, ma ora al 90% il ragazzo è già pronto e a disposizione dell’allenatore, che ha tantissima stima. Si ritaglierà il suo spazio” ha aggiunto.

Narcisi però è anche il procuratore di Cosimo Patierno, questa estate a un passo dagli amaranto: “La Reggina – ha detto l’agente – ha dimostrato un grande interesse per Patierno, il direttore l’ha voluto a tutti i costi. Inizialmente c’era molta apertura, il problema poi è nato da questioni extracalcistiche da parte del ragazzo, che in quel periodo ha voluto fare scelte diverse per non stare troppo lontano dal paese d’origine, dalla sua famiglia, per questioni che doveva risolvere. Ma lui era molto preso, nonostante dovesse scendere dalla B alla D, ma sono emerse queste questioni extra calcistiche che comunque adesso ha risolto. La Reggina aveva mostrato la voglia di prenderlo, ma il calcio non c’entra”.

“La reazione di Lotito? E’ normale che quando una società ha un primo obiettivo, ci sta che in quell’occasione il Presidente non sia rimasto contento, c’è da essere onesti. Poi però il calciatore ha avuto una chiacchierata con il Presidente e gli ha spiegato. La scelta è legata al fatto di voler andare vicino casa. Lui ci aveva pensato davvero tanto tanto, ma perché era la Reggina, con queste ambizioni. Ha avuto anche richieste da nord, da tutta Italia, nei professionisti, ed è chiaro che per la Reggina ci abbia pensato, fino all’ultimo”.

Interessante l’analisi di Narcisi sulla prossima stagione e sul ruolo della Reggina in caso di promozione in Serie C. “Per la prossima stagione, con una società così solida, la Reggina sarà un’altra squadra che può ambire al salto di categoria“ ha detto il procuratore, confermando le ambizioni di una società che – con la base di quest’anno – può già ambire a far bene l’anno prossimo con qualche correttivo.

Tornando al mercato della Reggina, l’agente ha detto: “col direttore ci siamo sentiti un paio di settimane fa e vediamo nel periodo di mercato se ci sarà da fare qualcosa, ma non c’è stato l’approfondimento su qualcuno nello specifico. Patierno? Non ci sono oggi pensieri su spostamenti o altro, da Casarano, ma per una società professionistica è presto per fare valutazioni”.