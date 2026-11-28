Finisce in Puglia la serie positiva della Reggina Juniores. Sul campo del Nardò i ragazzi di mister Ripepi sono stati sconfitti da due reti arrivate entrambe nel primo tempo, a firma di Stella e Valerio. Di seguito, il tabellino.
NARDO’-REGGINA 2-0
Marcatori: 21′ pt Stella, 42′ pt Valerio.
Nardò: Conte, Perracchio (22′ st Tornese), Aprile, Citto, Fasiello, Serio, Agrimi (38′ st Puzzovio), Stella (22′ st Boccuzzi), Valerio (35′ st Pallara), Vergallo, Pagano (11′ st Signore). In panchina: Capobianco, Stanisci, Chiriatti, Carrieri. Allenatore: Trinchera.
Reggina: Iarrera, Verteramo, Curatola (22′ st Leporini), Randazzo, Saccà, Violi, Polimeni (38′ st Vumbaca), Arone, Pitasi, Gadaleta (43′ st Gattuso), Tavilla (22′ st El Aouny). In panchina: Barranca, Foti. Allenatore: Ripepi.
Note – Espulso al 47′ st El Aouny (R). Ammoniti: Valerio (N), Verteramo (R), Gattuso (R).Angoli: 2-12. Recupero: 0′ pt; 5′ st.