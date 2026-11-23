20 gol uno, 42 l’altro. Oltre 60 reti per due degli attaccanti più forti e prolifici passati da Reggio Calabria tra Serie A e B nei primi anni Duemila. Gianluca Savoldi ed Emiliano Bonazzoli, a cena insieme, in una immagine sui social postata dal primo che trasuda vera e propria nostalgia per ogni tifoso della Reggina. Savoldi, in accompagnamento alla foto, ricorda tra l’altro un gol bellissimo, probabilmente il più bello di Bonazzoli con la Reggina, forse dell’intera sua carriera e forse uno dei più belli anche dell’intera storia amaranto: quello all’Olimpico contro la Lazio, un colpo al volo fantastico su assist di Mozart.

“La Top 3 (in ordine sparso) del gol al volo più belli della storia sono: