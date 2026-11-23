“As Reggina 1914 comunica che gli allenamenti della prima squadra in programma mercoledì 25 e giovedì 26 novembre saranno aperti a tifosi e organi d’informazione. L’allenamento di domani, martedì 24 novembre, si svolgerà a porte chiuse, così come quelli di venerdì 27 e sabato 28 novembre”. Così in una nota il club amaranto comunica il programma degli allenamenti, precisando che mercoledì e giovedì le sedute si terranno a porte aperte.

Di seguito, il programma delle sedute a porte aperte di questa settimana.