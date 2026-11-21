“As Reggina 1914 comunica che gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto il calciatore Sulayman Jallow, infortunatosi durante la gara tra Reggina e Sambiase, hanno evidenziato una distrazione di primo grado del bicipite femorale destro. I tempi di recupero saranno valutati nelle prossime settimane”. Così in una nota la Reggina comunica il bollettino medico dello sfortunato attaccante, incappato in un infortunio pochi minuti dopo il suo ingresso in campo nel match di domenica contro il Sambiase. Al secondo pallone toccato, in occasione di un filtrante di Alma, non è riuscito a catturare il pallone per calciare. Poi è finito a terra, dolorante. Ha accusato una distrazione di primo grado del bicipite femorale destro