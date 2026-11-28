“As Reggina 1914 comunica che gli esami strumentali riguardanti il calciatore Edoardo Lancini, infortunatosi nella gara tra Athletic Club Palermo e Reggina, hanno evidenziato una distorsione legamentosa del ginocchio destro con interessamento del legamento crociato anteriore e collaterale mediale. A Edoardo un grande abbraccio da parte di tutti noi, certi che tornerà a calcare i campi da gioco più forte di prima, con la grinta e l’attaccamento che ne hanno sempre contraddistinto sia la carriera che il percorso in amaranto”. Così in una nota la Reggina ha diffuso il bollettino medico del difensore e capitano amaranto Edorardo Lancini, uscito anzitempo per infortunio a Palermo.

Si tratta di una brutta tegola. Non sono stati definiti i tempi di recupero, ma l’entità dell’infortunio è abbastanza seria e se ne parlerà sicuramente con il nuovo anno.