Serve un grande ex a ricordare di usare la testa ai tifosi della Reggina? In teoria no, ma per qualcuno che la testa ce l’ha parecchio dura, probabilmente sì. Emanuele Belardi, che Reggio Calabria, la Reggina e i suoi tifosi li ha conosciuti bene, vivendo insieme a loro le vertigini della Serie A, invita l’ambiente amaranto a compattarsi intorno alla proprietà Lotito, solida, seria, ambiziosa. Finalmente, dopo anni di imbarazzante dilettantismo.

Intervistato a “Mezzogiorno Amaranto”, Belardi interviene sulla gara contro il Siracusa e spazia sulla proprietà: “se si è costretti a vincere contro il Siracusa? La Reggina è costretta a vincere sempre. A marzo, dovrà avere almeno cinque punti di vantaggio. A capo della società c’è uno molto bravo, ciò mi lascia tranquillo. Dobbiamo sperare che Lotito metta le tende. Leggo qualcuno che lo punzecchia, lo attacca, parla di politica e fa paragoni. Parliamo di un imprenditore che ha migliaia di dipendenti. Ha preso la Lazio fallita con 350 milioni di debiti. L’ha risanata e ha fatto qualche esperienza in Champions, vincendo trofei. Veramente vogliamo paragonare Lotito a un bidello? Siamo seri. Teniamocelo stretto, sosteniamolo. Non può essere simpatico a tutti, ma non bisogna sposarselo. Oggi la Reggina ha una proprietà di assoluto valore“.

C’è solo un errore nel pungente pensiero di Belardi: il paragone va fatto con un collaboratore tecnico del personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) della scuola. “Bidello” è un termine desueto. Vorremmo evitare che le vedove di Ballarino gridassero al classismo sociale.

Ci può stare qualche incidente di percorso. Belardi, dall’alto della sua grande esperienza, getta acqua sul fuoco dei piccoli episodi di piromania infantile di chi un presidente vincente, affermato e autorevole come Lotito, proprio non lo digerisce: “bisogna essere calmi e tranquilli. Il campionato è lungo. Bisogna vincerlo attraverso momenti belli e meno belli. Bisogna voltare pagina già da domenica“.

Sulla questione portieri, l’ex estremo difensore amaranto spiega: “ormai il ruolo è cambiato. Se un allenatore vede che ce ne sono due sullo stesso livello, perché non cambiare? Poi c’è un discorso di under. Girasole è un 2006 e fa sempre bene. A questo punto, bisogna valutare il 2007. Ed al limite, correggere l’anomalia dell’under in porta. A questo punto, puoi anche prendere un portiere esperto. Contro il Siracusa credo che ritorni Lagonigro“.

Belardi promuove anche l’allenatore, suo ex compagno alla Juventus: “conosco bene Marchionni, è un ragazzo abbastanza intelligente e vuole raggiungere un obiettivo importante. Sempre facendo il bene della squadra“. Le caratteristiche dell’attaccante da prendere? “Serve un uomo d’area, un goleador. Magrassi attacca la profondità, ma non è uno striker. Ma è la squadra che li deve mettere in condizione di fare gol“, conclude.