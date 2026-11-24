E’ arrivata la decisione del Giudice Sportivo di Serie D in merito all’espulsione di Simone Franchini, maturata nel recupero del match di domenica in casa dell’Athletic Palermo. Due i turni di squalifica per il centrocampista della Reggina, che da qualche settimana – dopo uno sfortunato infortunio – aveva iniziato a far vedere tutte le sue qualità. Ora salterà le sfide contro Siracusa in casa e PraiaTortora in trasferta. La squalifica è arrivata “per avere, a gioco fermo, spinto con entrambe le mani un calciatore avversario facendolo cadere a terra”.