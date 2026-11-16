Reggina, ancora porte aperte al Sant’Agata: il programma degli allenamenti

In una nota la Reggina comunica che “gli allenamenti della prima squadra in programma martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19 novembre saranno aperti a tifosi e organi d’informazione. A partire da venerdì 20 novembre, gli allenamenti che precederanno la trasferta contro l’Athletic Club Palermo si svolgeranno a porte chiuse”. Ancora porte aperte, dunque, al centro sportivo, nella settimana successiva al terzo successo di fila, quello molto importante contro il Sambiase, che consente agli amaranto di issarsi da soli in vetta al girone I di Serie D, staccando gli stessi lametini.

Di seguito, il programma delle sedute a porte aperte di questa settimana.