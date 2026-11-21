Seconda vittoria consecutiva per la Juniores della Reggina, che al Sant’Agata supera il Sambiase al termine dell’ennesima gara contrassegnata da reti ed emozioni. Andati al riposo in svantaggio di una rete, i ragazzi di Ripepi nella ripresa sono riusciti a riscrivere l’esito della sfida tra calabresi, trovando il decisivo tris a 12 minuti dalla fine grazie a Gadaleta.
REGGINA-SAMBIASE 3-2
Reggina: Barranca, Verteramo, Violi, Paratore, Saccà, Randazzo, Polimeni (44′ st Gattuso), Arone (1′ st Tavilla), Pitasi (44′ st El Aouny), Gadaleta, Franco (22′ st Leporini). In panchina: Iarrera, Vumbaca, Curatola, Sacco, Foti. Allenatore: Ripepi.
Sambiase: Tarantino, Carpino, Iozzo, Mammola (34′ st Roperto), Repaci, Iaconetti, Parentela (8′ st Tomasi), Perri, Blandino (37′ pt Sergi), Laganà (10′ st Viola), Piccolo (21′ st Ciancio). Allenatore: Saladino.
Marcatori: 1′ pt Blandino (S), 7′ pt Saccà (R), 14′ pt Iaconetti (S), 8′ st Verteramo (R), 33′ st Gadaleta (R).
Note -Espulso al 34′ st Laganà (S). Ammoniti: Arone (R), Gadaleta (R), Verteramo (R), Pitasi (R), Iozzo (S), Viola (S). Angoli: 10-3. Recupero: 0′ pt; 4′ st.