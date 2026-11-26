Premesso che i provvedimenti adottati in fase investigativa e/o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta ad indagini e dell’imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.

Nelle prime ore della mattinata del 20 novembre 2026, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Catanzaro, con il supporto dello Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori Calabria, di Nuclei cinofili e dell’Arma territoriale del posto, hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro, su richiesta della locale Procura della Repubblica. Il provvedimento restrittivo riguarda un uomo residente nella provincia di Reggio Calabria, gravemente indiziato dei delitti di rapina e sequestro di persona.

La complessa attività investigativa, condotta dai Carabinieri della Sezione Operativa di Catanzaro sotto il coordinamento della Procura della Repubblica del capoluogo, trae origine dalla rapina consumata il 31 maggio 2025 ai danni dell’Ufficio Postale di Settingiano (CZ), occasione in cui era stata sottratta la somma complessiva di 250.000 euro, previa immobilizzazione dell’impiegato.

Secondo la ricostruzione accusatoria, l’indagato avrebbe agito con il supporto di un complice (nel frattempo deceduto per cause naturali), rimasto ad attenderlo, all’esterno, a bordo di un’autovettura. Una volta introdottosi nei locali dell’ufficio postale con il volto travisato da occhiali e scaldacollo e armato di pistola, l’uomo avrebbe intimato all’impiegato postale di riempire uno zaino, dapprima con il denaro custodito presso lo sportello e successivamente con quello contenuto nella cassaforte. Impossessatosi del contante, prima di darsi alla fuga avrebbe infine immobilizzato il responsabile dell’Ufficio Postale mediante l’utilizzo di fascette da elettricista, al fine di impedirgli di allertare nell’immediatezza le Forze dell’Ordine.

Le immediate e serrate indagini – sviluppate attraverso l’escussione di testimonianze, l’analisi di numerosi sistemi di videosorveglianza e di monitoraggi dei transiti veicolari, l’esame dei tabulati telefonici e mirate attività tecniche di intercettazione – hanno consentito di delineare anche le fasi preparatorie dell’assalto. In particolare, gli accertamenti hanno permesso di appurare che l’autovettura impiegata per commettere il colpo circolava con una targa abbinata a un altro mezzo risultato già demolito. Nel disporre la misura cautelare in carcere, il G.I.P. ha ritenuto sussistente il concreto pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie.

Nel corso delle perquisizioni nell’abitazione e nelle pertinenze del principale indagato, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato due pistole, in particolare una Beretta cal.7,65 rubata nel 2011 in provincia di Varese, una Beretta cal. 9 corto con matricola abrasa, una pistola a salve privata del tappo rosso, in modo da sembrare un’arma vera, 77 cartucce di varia tipologia e calibro, nonché 4 razzi da segnalazione.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. Le responsabilità delle persone sottoposte a indagini dovranno essere accertate con sentenza irrevocabile; sino a tale momento, entrambe sono assistite dalla presunzione di non colpevolezza.