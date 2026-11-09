Ranucci e il giallo della querela da 5000 euro all’operaio in difficoltà: botta e risposta social, presunte e fake e magre figure 

Sigfrido Ranucci è finito al centro di una curiosa vicenda, alimentata attraverso i social (anche dal diretto interessato), riguardante una presunta querela per diffamazione da 5000 euro a un operaio che lo avrebbe insultato sui social. L’uomo, in presunte difficoltà economiche, avrebbe chiesto di annullare la richiesta. Nella vicenda è entrato addirittura il portavoce provinciale di Treviso di Alleanza Verdi-Sinistra (non proprio una parte politica avversa a Ranucci, ammesso che esiste una parte politica avversa a Ranucci), Stefano Dall’Agata, che si è offerto da fare di intermediario per convincere l’ex conduttore di Report a rinunciare al risarcimento in cambio di semplici scuse.

Il post di Germano Milite sul caso Ranucci

La notizia ha fatto il giro dei giornali e dei social, venendo commentata anche dal giornalista d’inchiesta Germano Milite che ha scritto: “Sigfrido Sigfrido, ma perché continui a non azzeccarne mezza? Per me, lo ripeto, è lo stuolo di groupie acefale/adoranti che ti ha rovinato la percezione della realtà ed il senso di opportunità di certe azioni e dichiarazioni. E dunque, sempre più persone sveglie e per bene, si stanno (giustamente) allontanando da te.

Qui si scopre che usi lo stesso studio legale usato da certi fuffari, per provare a raccattare due spiccioli da qualche poveraccio che si è lasciato troppo andare con un commento.

Ora, per carità, l’operaio sfrattato in questione ti ha scritto qualcosa del tipo “pagliaccio truffatore” o “buffone truffatore” ed ha sbagliato, meritando ben più di un semplice “non si fa”. Però, ecco: in quei casi si agisce penalmente e non con le letterine che chiedono soldi per non andare in tribunale.

Con un sistema di pesca a strascico che ha più di qualche problema etico da discutere (visto che molte richieste sono assolutamente infondate e/o rivolte a persone con problemi). In 20 anni di insulti e provocazioni di ogni tipo, io ho depositato in tutto 6 querele.

Tutte in sede penale e tutte a persone che mi hanno accusato (in maniera per altro reiterata e non con un singolo commento di sfogo) di reati specifici, con il solo scopo di distruggere i miei lavori di inchiesta. Al momento due archiviazioni (ridicole), una condanna in primo grado con 6000 euro totali tra multa e spese legali ed il resto si vedrà. A dimostrazione del fatto che, in Italia, anche quando vieni diffamato concretamente e ripetutamente, il reato è preso un po’ alla leggera in molti casi.

Chi mi definisce scarso, fallito, frustrato, invidioso, coglione, incapace e via dicendo per me definisce se stesso e mi tolgo lo sfizio di offenderlo in maniera molto più creativa e colta, invece di chiedergli 5000 euro tramite letterina. Si chiama stile.

Che mi sembra anche esagerato, tra l’altro, voler punire così un tizio qualunque che si è sfogato sui social ed è già punito giornalmente dalla vita che fa.

Anche gli altri 4000 euro chiesti, con lo stesso metodo, ad un 76ienne che ti ha criticato, cozzano con il posizionamento da araldo unico della libera informazione al servizio del popolo. Almeno secondo me.

Ma magari sono strano io…“.

Il commento di Ranucci in risposta

Sigfrido Ranucci ha commentato il post di Milite, scrivendo: “caro Germano, continua a vivere serenamente invidiano chi ha successo. Prima di scrivere cazzate e insultare il mio pubblico, dovresti praticare un’abitudine persa tra i giornalisti: informarsi e verificare le notizie! Il povero operaio in difficoltà non esiste. È solo l’ennesima fake data in pasto a chi è costretto a vivere di invidia“.

Il riferimento di Ranucci al “vivere invidiando chi ha successo” riguarda la bio di Milite in cui è presente la scritta ironica: “vivo invidiando chi ha ‘successo’“.

La risposta di Milite

Milite ha risposto, attraverso un nuovo post Facebook, non solo confermando la vicenda, ma sottolineando la magra figura fatta da Ranucci che non ha colto l’ironia della sua bio social: “Sigfrido Ranucci risponde al mio post dove faccio un’analisi critica (senza mai offenderlo) sulla notizia dei 5000 euro richiesti ad un operaio sfrattato, con tanto di attivista di AVS (fan dello stesso Ranucci) che ha confermato e detto di essere disposto a fare da intermediario per far bastare le sole scuse.

Non solo: la notizia ripresa dalle fonti locali conferma addirittura nome e cognome dell’avvocato dell’operaio, con tanto di sue dichiarazioni. Insomma: ci sono tanti dettagli, tutti coerenti. Nomi e cognomi. Non è la classica notizia vaga che potrebbe essere facilmente stata inventata.

Ranucci, come fa da mesi, si limita a dire che è tutto fake, tutto falso. E, cosa imbarazzante, non coglie l’evidente autoironia della mia bio, scritta (ovviamente) per fare il verso ai fuffari che mi offendono in maniera poco originale non potendo contestare nel merito le mie inchieste. Si tira dietro il branco bavoso di adepti invasati basso consumo cognitivo, che da ieri mi offendono in ogni modo. Con una ferocia devastante (potrei far mandare anche io diverse letterine con richiesta di soldi, pensate il paradosso)“.

Il giallo sulla vicenda

Tirando le somme, la vicenda è piuttosto intricata. Da un lato sembra esserci una querela da 5000 euro a un operaio per un commento offensivo sui social (comportamento comunque deprecabile), con tanto di esponente di Avs che si è impegnato per farla ritirare; dall’altro Ranucci scrive che l’operaio in difficoltà non esiste. Questo cosa vuole dire? Che non esiste fisicamente? Che non è in difficoltà economica?

Milite scrive: “la notizia ripresa dalle fonti locali conferma addirittura nome e cognome dell’avvocato dell’operaio, con tanto di sue dichiarazioni. Insomma: ci sono tanti dettagli, tutti coerenti. Nomi e cognomi“. Chi ha ragione?

Il caso è appassionante. Possiamo dire che dopo l’estromissione da Report e il caso Lavitola, Ranucci sia finito nuovamente al centro di un caso, di portata minore, ma comunque controverso.