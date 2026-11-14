Ragusa, quattro maiali abbattuti dall’ASP: protestano le associazioni animaliste

Quattro suini abbattuti dal servizio veterinario dell’ASP di Ragusa, mentre un quinto esemplare sarebbe morto prima dell’intervento. È quanto accaduto nel Ragusano, dove la vicenda ha suscitato amarezza e preoccupazione tra le associazioni animaliste, che nei giorni precedenti avevano cercato di individuare una soluzione alternativa per evitare l’abbattimento degli animali. Al centro della questione ci sono cinque suini detenuti da un privato e privi della necessaria documentazione identificativa. Una situazione che aveva fatto emergere la possibilità di un intervento di abbattimento e che aveva spinto la LAV e diverse associazioni del territorio ad attivarsi per trovare una sistemazione idonea, nel rispetto delle esigenze sanitarie e delle misure di biosicurezza.

LAV e associazioni animaliste: nessuna risposta formale dall’ASP di Ragusa

Nonostante l’iniziativa, le associazioni denunciano di non aver ricevuto alcun riscontro formale da parte dell’ASP di Ragusa prima dell’esecuzione dell’abbattimento. La proposta di trasferimento era stata inoltrata attraverso una comunicazione via PEC, con l’indicazione di una soluzione alternativa che avrebbe permesso di effettuare gli accertamenti sanitari e applicare le necessarie misure di contenimento e prevenzione. La vicenda si è conclusa con l’abbattimento di quattro suini da parte del servizio veterinario. Per quanto riguarda il quinto esemplare, secondo le informazioni disponibili, il decesso sarebbe avvenuto prima dell’operazione.

La protesta delle associazioni: “avevamo presentato una proposta concreta”

“Quanto accaduto desta profonda amarezza e preoccupazione – dicono congiuntamente le associazioni – Al momento dei nostri primi contatti gli animali erano vivi e avevamo presentato via PEC una proposta concreta, che avrebbe consentito di sottoporli agli accertamenti sanitari e alle necessarie misure di biosicurezza, offrendo loro una possibilità di salvezza. Riteniamo particolarmente grave che tale proposta non abbia ricevuto riscontro”.