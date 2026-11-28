Si è svolta nella mattinata di giovedì 26 novembre l’esercitazione interistituzionale finalizzata alla verifica applicativa del Piano di Emergenza Esterna (PEE) della Raffineria di Milazzo, coordinata dalla Prefettura di Messina e diretta dal Comando dei Vigili del fuoco di Messina. Lo scenario simulato ha riprodotto il rilascio accidentale con conseguente dispersione atmosferica di una sostanza tossica e potenziale interessamento del territorio esterno allo stabilimento, ricadente nei Comuni di Milazzo e San Filippo del Mela. L’esercitazione ha permesso di verificare le procedure di allertamento e raccordo tra i vari Enti coinvolti previste nel Piano di Emergenza Esterno (PEE), attivando il Centro di Coordinamento dei Soccorsi (CCS) presso la Prefettura di Messina e costituendo il Posto di Comando Avanzato (PCA) e il Posto Medico Avanzato (PMA) per la gestione operativa e sanitaria dell’evento.

Gli interventi specialistici e le misure di protezione della popolazione

Le squadre operative hanno inoltre sperimentato le fasi di gestione tecnica, delimitazione delle zone operative, interventi specialistici del nucleo VVF NBCR (contrasto al rischio Nucleare, Chimico, Radiologico e Batteriologico) con il recupero e la decontaminazione di un operatore esposto, monitoraggio ambientale, regolamentazione della viabilità tramite cancelli presidiati e misure di protezione e informazione alla popolazione.

Milazzo e San Filippo del Mela, esercitazioni di emergenza nelle scuole

Parallelamente, nei territori comunali interessati si sono svolte specifiche prove di emergenza in ambito scolastico presso la Scuola Guttuso (via Gramsci) a Milazzo e presso la Scuola elementare di Corriolo e il nuovo asilo nido di Archi a San Filippo del Mela.

Raffineria di Milazzo, tutti gli enti coinvolti nell’esercitazione

I Vigili del fuoco di Messina hanno lavorato in piena sinergia con Prefettura di Messina, Raffineria di Milazzo, Capitaneria di Porto di Milazzo, Forze dell’Ordine, Polizie Locali, SUES 118, ASP, Croce Rossa Italiana, ARPA Sicilia, Dipartimento Regionale di Protezione Civile, Città Metropolitana di Messina, Comuni interessati, NUE 112 e RFI/Polfer.

La conclusione delle operazioni e l’aggiornamento delle procedure di emergenza

Tutte le manovre si sono svolte in piena sicurezza e le operazioni sono terminate intorno alle 12:40 con un debriefing conclusivo tra gli Enti partecipanti finalizzato al continuo miglioramento ed aggiornamento delle procedure adottate ai fini della pianificazione di emergenza.