Raccolta differenziata, la Calabria migliora ma è ancora lontana dagli obiettivi. Legambiente: “Reggio ultima provincia con il 44%”

La Calabria migliora nella raccolta differenziata, ma continua a registrare un ritardo significativo rispetto agli obiettivi regionali e nazionali, con criticità particolarmente evidenti nella provincia di Reggio Calabria, ultima a livello regionale con appena il 44% di raccolta differenziata. Ancora più preoccupante il dato del capoluogo reggino, fermo al 36,7%. È il quadro emerso dall’incontro “La differenziata non va mai in vacanza… neanche in autunno”, promosso da Legambiente Calabria con il supporto di Conai e ospitato venerdì 13 novembre nella sala consiliare del Comune di Siderno. L’appuntamento, che ha visto la partecipazione di numerosi amministratori, sindaci, cittadini, associazioni e operatori del settore, ha acceso i riflettori sulle difficoltà ancora presenti nella gestione dei rifiuti e sulla necessità di accelerare la transizione verso un sistema realmente circolare. Al centro del confronto non soltanto l’aumento delle quantità raccolte separatamente, ma anche la qualità dei materiali conferiti, la riduzione dell’indifferenziato e la realizzazione di impianti capaci di recuperare e valorizzare i rifiuti direttamente sul territorio calabrese.

Raccolta differenziata in Calabria al 58,2%: lontani gli obiettivi del Piano regionale

Ad aprire i lavori è stata la presidente di Legambiente Calabria, Anna Parretta, che ha illustrato i dati più recenti disponibili dell’Osservatorio rifiuti di Arpacal, riferiti al 2024. La raccolta differenziata regionale ha raggiunto il 58,2%, registrando un incremento di 3,4 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Un miglioramento che testimonia una maggiore diffusione delle pratiche di separazione dei rifiuti, ma che non basta a colmare la distanza dagli obiettivi fissati dalla programmazione regionale. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti prevedeva infatti il raggiungimento del 75% entro il 2025 e dell’80% entro il 2027, quota da mantenere anche nel 2030. Il confronto con il resto del Paese evidenzia ulteriormente il ritardo: la media nazionale è pari al 67,7%, quasi dieci punti percentuali in più rispetto al dato calabrese. Il problema, secondo Legambiente, non riguarda esclusivamente le percentuali, ma anche la capacità del sistema di trasformare i materiali raccolti in nuove risorse, riducendo il ricorso allo smaltimento e migliorando l’efficienza complessiva della filiera.

Particolarmente marcate risultano le differenze tra i territori. Reggio Calabria si ferma al 36,7% tra i capoluoghi, mentre la provincia reggina è ultima con il 44%, evidenziando una situazione che richiede interventi sul piano organizzativo, infrastrutturale e della partecipazione dei cittadini. Nell’ultima edizione dell’Ecoforum regionale, Legambiente ha premiato soltanto tre Comuni Rifiuti Free della provincia di Reggio Calabria: Bivongi, Scido e Ardore. Una presenza limitata che assume un significato particolare considerando il patrimonio naturalistico dell’area, a cominciare dal Parco nazionale dell’Aspromonte, nel cui territorio ricade un solo Comune in possesso dei requisiti per ottenere il riconoscimento di Rifiuti Free. Un quadro che, secondo l’associazione ambientalista, rende ancora più urgente un miglioramento della gestione dei rifiuti, anche per tutelare le aree di maggiore valore ambientale e paesaggistico.

Siderno tra i Comuni Ricicloni: il riconoscimento per la riduzione dell’indifferenziato

La scelta di organizzare l’incontro a Siderno è legata ai risultati ottenuti dalla città nella gestione dei rifiuti. Il Comune figura infatti tra quelli premiati nella 33ª edizione di Comuni Ricicloni, presentata a Roma nell’ambito dell’Ecoforum nazionale dell’economia circolare. Il riconoscimento assume particolare rilievo nella categoria dei centri con più di 15mila abitanti, nei quali la gestione del servizio presenta maggiori complessità, soprattutto quando si tratta di località costiere interessate da significativi flussi turistici. Per ottenere la qualifica di Comune Rifiuti Free non è sufficiente raggiungere una percentuale elevata di raccolta differenziata: è necessario mantenere la produzione pro capite di rifiuto indifferenziato avviato a smaltimento al di sotto dei 75 chilogrammi annui per abitante. Un parametro che valorizza non soltanto la capacità di separare correttamente i materiali, ma anche la riduzione della quantità di rifiuti destinata allo smaltimento finale.

È proprio sul miglioramento complessivo del sistema che si concentra il richiamo della presidente Parretta. “La Calabria è una regione in movimento, nella quale cresce la cultura della raccolta differenziata, ma non possiamo accontentarci dei progressi raggiunti”, è il senso del suo intervento. “La gestione dei rifiuti resta una questione prioritaria e ancora irrisolta. Dobbiamo lavorare sulla prevenzione, sulla riduzione, sul riuso e sul riciclo, ma anche sulla qualità della raccolta, sulla ricerca e sull’innovazione. Non basta differenziare: dobbiamo essere in grado di riciclare effettivamente i materiali e trasformarli in risorse”.

Impianti di riciclo e riduzione dei costi: la sfida dell’economia circolare

Uno dei nodi principali individuati da Legambiente riguarda la necessità di costruire una filiera regionale del riciclo che consenta alla Calabria di trattare e recuperare una quota sempre maggiore dei materiali raccolti. Per raggiungere questo risultato servono impianti moderni destinati alle diverse frazioni, dall’organico alla carta e al cartone, dal vetro alla plastica, fino ai metalli e al legno. La prospettiva indicata dall’associazione comprende anche il recupero delle materie prime critiche contenute nei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e lo sviluppo di una filiera dedicata al riciclo tessile. L’insufficienza delle strutture disponibili comporta ancora oggi la necessità di trasferire materiali fuori regione oppure di destinarli allo smaltimento in discarica, anche quando potrebbero essere recuperati, determinando costi elevati per la collettività. Investire nell’impiantistica significherebbe quindi ridurre queste criticità, migliorare la tutela ambientale e creare nuove opportunità occupazionali nei settori collegati all’economia verde.

Un’attenzione particolare viene riservata alla qualità della raccolta differenziata, indispensabile per ottenere materie prime seconde effettivamente utilizzabili dall’industria. La presenza di materiali estranei nei conferimenti può infatti compromettere i processi di selezione e recupero, aumentando gli scarti e i costi di gestione, con possibili ripercussioni anche sulla Tari pagata dai cittadini. Il miglioramento qualitativo rappresenta inoltre una condizione essenziale per raggiungere gli obiettivi normativi di riciclaggio dei rifiuti urbani, fissati al 55% entro il 2025, al 60% entro il 2030 e al 65% entro il 2035. Tra gli strumenti indicati da Legambiente figura anche la tariffazione puntuale, un sistema che punta a incentivare i comportamenti virtuosi attraverso meccanismi capaci di premiare chi produce una quantità inferiore di rifiuto indifferenziato. La sfida, dunque, non è soltanto raccogliere separatamente una percentuale più alta di rifiuti, ma garantire che una parte sempre maggiore venga effettivamente recuperata e reintrodotta nei cicli produttivi.

Il confronto con i Comuni e il prossimo Ecoforum regionale del 2027

L’iniziativa di Siderno ha rappresentato un’occasione di confronto tra le strategie regionali di programmazione e investimento e le responsabilità operative delle amministrazioni comunali, chiamate a organizzare i servizi, garantire i controlli e favorire il coinvolgimento dei cittadini. Nel corso dell’incontro sono intervenuti la sindaca di Siderno, Mariateresa Fragomeni, il dirigente dell’Area 3 Infrastrutture e servizi al territorio del Comune, Lorenzo Surace, il vicepresidente del circolo Legambiente Dune di Locri, Pasquale Giurleo, e Mario Trichilo, coordinatore locale di AssoBalneari. A moderare e concludere l’evento è stato Emilio Bianco, coordinatore degli Ecoforum regionali di Legambiente nazionale. Il dibattito ha consentito di approfondire le esperienze delle amministrazioni, le difficoltà del sistema e le possibili azioni di miglioramento, con particolare attenzione alla provincia di Reggio Calabria. Il percorso di confronto e sensibilizzazione proseguirà anche in vista del prossimo Ecoforum regionale, previsto all’inizio del 2027.

Dal riciclo alla tutela del mare: il progetto Acqua Azzurra coinvolge anche Catona

Accanto alla gestione dei rifiuti urbani, l’incontro ha dedicato spazio alla salvaguardia degli ecosistemi marini e costieri attraverso la presentazione del progetto “Acqua Azzurra: fondali e spiagge da proteggere”, finanziato dalla Regione Calabria nell’ambito del Programma regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027, Azione 2.7.1, CUP J41G25000210007. L’iniziativa interessa cinque siti della rete Natura 2000 distribuiti in quattro province calabresi e prevede interventi di tutela ambientale accompagnati da attività di studio e sensibilizzazione. Le operazioni comprendono la pulizia dei fondali marini, realizzata con il supporto dell’associazione di sub esperti A.I.S.A., gli interventi di pulizia delle spiagge con la partecipazione dei volontari e le attività di ricognizione, georeferenziazione e studio curate da 3D Research. Tra i luoghi coinvolti figura anche la spiaggia di Catona, nella provincia di Reggio Calabria, inserita in un programma che punta a migliorare la conoscenza e la salvaguardia del patrimonio marino e costiero.

L’attenzione si concentra in particolare sulle pressioni esercitate dalle attività umane, dall’inquinamento da plastica al consumo di suolo, dalla cementificazione ai problemi legati alla cattiva depurazione. Si tratta di fenomeni che incidono sulla qualità degli ecosistemi e che assumono un peso ancora maggiore nelle località turistiche, dove durante la stagione estiva aumenta la popolazione presente e, di conseguenza, la quantità di rifiuti prodotti. Il collegamento tra corretta gestione dei materiali, protezione del mare e qualità dell’offerta turistica è stato sottolineato da Emilio Bianco nel corso del confronto. “La tutela delle coste è strettamente connessa anche alla corretta gestione dei rifiuti, soprattutto nei Comuni a vocazione turistica, dove l’aumento della popolazione durante la stagione estiva determina una maggiore produzione di materiali da gestire”, ha evidenziato Bianco. “Spiagge e mare puliti rappresentano infatti non soltanto una priorità ambientale, ma anche una condizione essenziale per la qualità dell’offerta turistica e per lo sviluppo sostenibile dei territori”.

Il messaggio emerso dall’iniziativa di Legambiente Calabria è che la gestione dei rifiuti non può essere considerata esclusivamente una questione ambientale, ma coinvolge direttamente anche gli aspetti economici e sociali dello sviluppo regionale. Ridurre la produzione di rifiuti alla fonte, promuovere il riuso, migliorare il riciclo e proteggere gli ecosistemi significa contribuire alla tutela della salute dei cittadini, al contrasto della crisi climatica e alla creazione di nuove opportunità per i territori. I progressi registrati negli ultimi anni rappresentano un punto di partenza, ma la distanza dagli obiettivi programmati e le profonde differenze tra le province dimostrano quanto lavoro resti ancora da compiere. Per Legambiente, la costruzione di un’economia realmente circolare in Calabria passa dalla capacità di trasformare gli indirizzi della programmazione in servizi efficienti, impianti adeguati e comportamenti quotidiani più sostenibili.