Questura di Messina, si insedia il nuovo dirigente dell’Ufficio Tecnico Logistico: arriva Alessio Bertino da Reggio Calabria

Si è insediato, quale Dirigente dell’Ufficio Tecnico Logistico Provinciale in seno alla Questura di Messina, il Direttore Tecnico Capo Fisico Merceologo dott. Alessio Bertino. Il dottor Bertino, laureatosi presso l’Università degli Studi di Messina Ingegneria dei Materiali e nei ruoli della Polizia di Stato dal 2016, dopo aver frequentato il corso di formazione per Funzionari Tecnici della Polizia di Stato, è stato assegnato al Centro Raccolta Regionale V.E.C.A. di Reggio Calabria dove ha ricoperto i ruoli di RUP – Responsabile Unico del Procedimento – DEC – Direttore Esecutivo del Contratto, nonché di membro della Commissione di Collaudo, nell’ambito delle procedure connesse ai contratti di fornitura nei settori armamento, equipaggiamento e vestiario.

Inizia il suo percorso lavorativo a Messina sostituendo il Direttore Tecnico Superiore dott. Salvatore Puliafito, trasferito, a sua volta, a Reggio Calabria con le stesse mansioni precedentemente ricoperte dal dottor Bertino. Il Questore La Rosa e la Questura di Messina augurano ai Funzionari della Polizia di Stato buon lavoro per i nuovi incarichi che li attendono.