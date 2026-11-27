In questi giorni rimbalza sui social una notizia che suscita rabbia, e a ragione: in Italia ci sono aziende che preferiscono pagare piuttosto che assumere una persona con disabilità. Detta così sembra una leggenda metropolitana, o una semplificazione da bacheca. Purtroppo non lo è. Ma, come spesso accade con le notizie virali, la verità è più articolata, e per certi versi più amara, di quanto un post riesca a raccontare.

Cosa dice la legge

La norma di riferimento è la legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”. Stabilisce che le imprese, oltre una certa dimensione, devono riservare una quota di posti alle persone con disabilità iscritte al collocamento mirato. L’obbligo scatta dal quindicesimo dipendente: tra 15 e 35 lavoratori l’azienda deve assumere una persona con disabilità, tra 36 e 50 ne deve assumere due, oltre i 50 la quota sale al 7% dell’organico. Fin qui, nulla da eccepire: è una delle leggi più civili del nostro ordinamento, nata con un’idea precisa, quella del “collocamento mirato”, cioè la persona giusta al posto giusto, valutando le capacità e non solo i limiti.

L’esonero: il “prezzo” della mancata assunzione

Accanto all’obbligo, però, la stessa legge prevede una via d’uscita. All’articolo 5 consente ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l’intera percentuale prevista, di chiedere un esonero parziale. In cambio devono versare al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili un contributo per ogni giorno lavorativo e per ogni persona con disabilità non assunta. L’importo oggi è di 39,21 euro al giorno, fissato da un decreto ministeriale del settembre 2021. L’esonero non è automatico né eterno: viene autorizzato su domanda e a tempo determinato. Esiste poi una forma autocertificata, prevista per le aziende con lavorazioni particolarmente pericolose, dove l’inserimento di una persona fragile può comportare rischi reali. Ed ecco la novità che ha probabilmente riacceso il dibattito: con il decreto n. 100 del 3 agosto 2026 il Ministero del Lavoro ha aggiornato la cifra. Dal 1° gennaio 2027 il contributo esonerativo salirà da 39,21 a 44,32 euro al giorno per ciascun lavoratore con disabilità non occupato, un aumento di circa il 13%. Il valore è stato calcolato come il 40% della retribuzione media giornaliera lorda, stimata in 110,79 euro.

Facciamo due conti

Quarantaquattro euro al giorno, moltiplicati per i giorni lavorativi di un anno, fanno grosso modo undicimila euro per ogni posto “riscattato”. Uno stipendio vero, con contributi, ferie e malattie, costa all’azienda molto di più. È qui che nasce l’indignazione dei social: per un’impresa, sul piano puramente contabile, pagare può risultare più comodo che assumere. C’è poi chi non chiede nemmeno l’esonero e semplicemente non rispetta l’obbligo. Per costoro la legge prevede una sanzione pari a cinque volte il contributo esonerativo, per ogni giorno e per ogni lavoratore non assunto. Dal 2027, calcola Money.it, una mancata assunzione protratta per un anno intero potrà costare al datore di lavoro 55.400 euro. Per dare un’idea del cammino fatto: nel 1999 la legge fissava il contributo in 25.000 lire, pari a 12,91 euro.

Dove finiscono quei soldi

Va detto, per onestà, che il contributo non è una tassa che sparisce nel nulla. Le somme confluiscono nel Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità e servono a finanziare politiche di inserimento lavorativo: tirocini, incentivi, adattamenti dei posti di lavoro, servizi di accompagnamento. In teoria, quindi, l’azienda che non assume finanzia l’assunzione di qualcun altro altrove. In teoria. Perché il denaro non sostituisce la cosa che la legge voleva garantire: una scrivania, un turno, un collega, uno stipendio. Il lavoro, per una persona fragile, non è solo reddito. È dignità, relazione, il diritto di sentirsi utile e di uscire di casa la mattina con un posto dove andare.

I numeri dell’esclusione

I dati dicono che il problema è serio. Secondo Avvenire, in Italia solo il 32,5% delle persone con disabilità risulta occupato. Il portale specializzato Disabili.com parla di una legge “in larga misura” ignorata, con otto persone con disabilità su dieci disoccupate e una quota del 45% di aziende che sfora gli obblighi. Dal canto loro, le imprese lamentano difficoltà di reclutamento e una scarsa corrispondenza tra i profili disponibili negli elenchi e le mansioni richieste. Circola, a proposito, una battuta amara raccolta dal Garante dei disabili della Campania: le aziende cercherebbero ancora il lavoratore con disabilità “alto, biondo e laureato”. È la fotografia di un sistema in cui l’incontro tra domanda e offerta funziona male, e in cui i centri per l’impiego, soprattutto al Sud, non sempre hanno mezzi e personale per accompagnare davvero le persone.

Il vero scandalo

Ecco allora il punto. Lo scandalo non è soltanto l’azienda che paga: quella, almeno, rispetta una regola che lo Stato le ha concesso. Lo scandalo è un sistema che rende conveniente non assumere, che non controlla abbastanza chi non paga e non assume, e che troppo spesso tratta il lavoratore fragile come un costo da evitare anziché come una risorsa da valorizzare. In tanti anni di professione ho visto persone con gravi limitazioni fisiche diventare lavoratori insostituibili, precisi, leali, orgogliosi del proprio ruolo. Ho visto anche il contrario: uffici e imprese che consideravano l’inserimento di un disabile una seccatura burocratica da sbrigare con un bonifico. Non è il sano ad avere qualcosa in più; è il fragile ad avere qualcosa in meno, e una società civile esiste proprio per colmare quella differenza, non per monetizzarla.

Cosa si potrebbe fare

Le strade ci sono e non sono utopie. Si possono rafforzare i controlli e rendere pubblici i dati delle aziende inadempienti. Si possono legare gli esoneri a progetti concreti, come le convenzioni con le cooperative sociali che già oggi la legge consente. Si possono potenziare i servizi di collocamento mirato perché la persona giusta arrivi davvero al posto giusto. E si può premiare, anche pubblicamente, chi l’inclusione la fa sul serio. L’aumento del contributo dal 2027 va nella direzione giusta, ma da solo non basta. Finché per un’impresa sarà più facile staccare un assegno che aprire una porta, la legge 68 resterà una bella promessa scritta sulla carta. E i fragili continueranno a restare fuori, al prezzo di quarantaquattro euro al giorno.