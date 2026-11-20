Nuovi sviluppi nei negoziati per mettere fine alla guerra tra Russia e Ucraina. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe confidato ai suoi inviati che il leader russo Vladimir Putin sarebbe intenzionato a raggiungere un accordo per concludere il conflitto. “Putin vuole porre fine alla guerra, vuole che l’accordo venga raggiunto, si sta stancando di questa situazione”. È quanto avrebbe dichiarato Trump, secondo le indiscrezioni riportate dal sito americano Axios.

Trump sente Witkoff e Kushner dopo l’incontro con Putin

Le parole del presidente americano sarebbero arrivate durante una conversazione telefonica avvenuta a bordo dell’Air Force One, mentre Trump rientrava dalla Cina. Dall’altra parte del telefono i suoi inviati Steve Witkoff e Jared Kushner, impegnati a Berlino in una riunione con alcuni leader europei e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Il colloquio è seguito all’incontro tra Trump e Putin a Shenzhen, avvenuto a margine del vertice internazionale. Secondo quanto riferito da Witkoff e Kushner, il presidente degli Stati Uniti avrebbe esercitato pressioni sul suo omologo russo affinché accelerasse i colloqui di pace sull’Ucraina.

Le dichiarazioni attribuite a Trump alimentano così le aspettative su una possibile accelerazione del percorso diplomatico, anche se dalle informazioni emerse non risultano ancora dettagli concreti sui termini di un eventuale accordo tra Mosca e Kiev.