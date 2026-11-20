Un appello diretto agli ucraini, compresi i militari impegnati a combattere contro la Russia, con l’invito a guardare oltre la guerra e a schierarsi con Mosca. Il presidente russo Vladimir Putin torna a parlare del futuro dei rapporti tra Russia e Ucraina e lancia un messaggio destinato a far discutere, sostenendo che i due popoli debbano ritrovare un percorso comune nonostante le tragedie del conflitto.

“Unitevi a noi, perché è una parte che condividiamo, la parte giusta della storia”, ha affermato Putin in un’intervista concessa al regista serbo Emir Kusturica per un documentario dedicato agli 80 anni di Kirill, Patriarca di Mosca e di tutte le Russie. Le dichiarazioni sono state pubblicate sul sito del Cremlino e riprese dall’agenzia Interfax.

Putin si rivolge ai soldati ucraini: “passate dalla nostra parte”

Uno dei passaggi più significativi dell’intervista riguarda direttamente i militari ucraini, ai quali il presidente russo rivolge un invito a cambiare schieramento, pur riconoscendo la determinazione con cui continuano a combattere. “Passate dalla nostra parte, perché è la parte di tutti noi”, ha dichiarato Putin, precisando di non voler formulare il suo appello come una richiesta esplicita di resa.

“Non voglio dire ‘arrendetevi’, perché suona un po’ umiliante. Dopotutto, combattono e lo fanno con una certa costanza”, ha aggiunto il leader del Cremlino, invitando i soldati ucraini a passare “dalla parte di tutti noi, dalla parte giusta della storia”.

Parole che si inseriscono nella narrazione politica del presidente russo, secondo cui russi e ucraini condividerebbero un’identità storica e culturale tale da rendere necessario un futuro di collaborazione, nonostante la guerra iniziata con l’invasione russa su larga scala del febbraio 2022.

Il messaggio agli ucraini: pensare al futuro dei figli

Putin ha quindi allargato il suo discorso all’intera popolazione ucraina, invitando a guardare alle prospettive delle prossime generazioni e alla possibilità di ricostruire rapporti tra i due Paesi.

“qualunque cosa accada, quali che siano le tragedie di oggi, bisogna pensare al futuro, al futuro dei propri figli”, ha sostenuto il presidente russo.

Secondo Putin, la prospettiva di un futuro migliore dovrebbe spingere Russia e Ucraina a unire gli sforzi per raggiungere obiettivi condivisi, superando le divisioni prodotte dal conflitto. Il leader del Cremlino ha però specificato che la sua proposta non implicherebbe necessariamente la ricostituzione di un unico Stato.

“Anche al di fuori di un unico Stato, non è affatto di questo che si parla. Ma bisogna tendere all’unione nel senso più ampio della parola”, ha spiegato Putin. L’obiettivo indicato dal presidente russo sarebbe dunque una collaborazione tra Mosca e Kiev capace di produrre risultati comuni, anche mantenendo separate le rispettive strutture statali.

Putin accusa l’Occidente: vuole dividere Russia e Ucraina

Nell’intervista a Kusturica non sono mancate le accuse all’Occidente. Putin ha sostenuto che i Paesi che appoggiano Kiev non agirebbero nell’interesse della popolazione ucraina, ma perseguirebbero una strategia finalizzata a indebolire entrambi i Paesi.

Secondo la ricostruzione del presidente russo, l’obiettivo occidentale sarebbe quello del “dividi e impera per indebolire e smembrare, spezzare e soggiogare” sia la Russia sia l’Ucraina.

Si tratta della posizione espressa dal Cremlino, che attribuisce alle potenze occidentali la responsabilità delle divisioni tra Mosca e Kiev. Una lettura contestata dall’Ucraina e dai suoi alleati, che individuano nell’invasione russa la causa fondamentale della guerra.

Le nuove dichiarazioni di Vladimir Putin arrivano mentre il conflitto continua e il futuro dei rapporti tra i due Paesi resta al centro del confronto diplomatico internazionale. L’invito del presidente russo a collocarsi dalla stessa parte della storia rappresenta così un nuovo messaggio politico rivolto direttamente alla popolazione ucraina, ma non indica di per sé un accordo o un cambiamento delle posizioni negoziali tra Mosca e Kiev.