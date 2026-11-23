“L’annuncio del Sindaco on. Cannizzaro, a margine della pulizia del Torrente Torbido, della prossima stipula di una convenzione con il Consorzio Bonifica della Calabria per attivare ogni iniziativa mirata alla mitigazione del “rischio idraulico” dei corsi d’acqua della città, è una notizia di straordinario interesse per gran parte della popolazione reggina e soprattutto per la vasta periferia. Da decenni, dopo la fine degli interventi di regimentazione delle acque previsti ed effettuati con la Legge Speciale n. 1177 del 1955 varata proprio per porre un argine alle disastrose alluvioni degli anni ’50 che provocarono morte e distruzione in particolare nella Vallata del Valanidi fino all’abitato di S. Gregorio, queste fiumare, con l’avvento della moderna e selvaggia urbanizzazione e la pressocché totale mancanza di manutenzione, sono diventate una “bomba naturale” ed un pericolo incombente per tanti quartieri periferici. Lo sono a maggior ragione oggi, perché il rischio che ad esse si accompagna per i cambiamenti climatici in corso, è divenuto pericolosamente alto“. È quanto afferma Candeloro Imbalzano, più volte Assessore Comunale, Consigliere Regionale ed esponente di Forza Italia.

“Riteniamo illuminata l’idea del primo Cittadino di mettere al centro della propria attenzione e quindi di dare la precedenza a questa parte del suo programma. La pulizia delle fiumare cittadine servirà da una parte a ripensare una buona parte del territorio della città ed a ridisegnare quella sicurezza idrogeologica che è propedeutica a tanti altri pur necessari interventi, dall’altra servirà anche a custodire un patrimonio culturale che rappresenta una parte fondamentale della identità reggina. In sostanza, con questo atto politico-amministrativo indilazionabile, i nostri corsi d’acqua tornano ad essere una risorsa e non il problema quali sono stati in questi decenni“, continua Candeloro Imbalzano.

“Si tratta di un intervento decisivo per contenere i fenomeni di dissesto e di degrado di gran parte del territorio cittadino, migliorando la capacità del Comune di regolare i principali fenomeni ambientali ed in particolare le sempre più ricorrenti catastrofi naturali, bonificando gli alvei dei torrenti che, da Catona, Gallico, fino alle due fiumare del Valanidi, quelle di Macellari, S. Giovanni e soprattutto di Fiumarella di Pellaro, che sono divenute in questi decenni di totale incuria, depositi di rifiuti di ogni genere e vere foreste di canneti, costituendo un costante pericolo per la sicurezza dei territori cittadini attraversati“, conclude Candeloro Imbalzano.