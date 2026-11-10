Puliservice Volley, un punto prezioso contro Pizzo. Orecchio: “abbiamo reagito, il lavoro sta dando i suoi frutti”

La vittoria sfuma al tiebreak, ma la Puliservice Volley Reggio Calabria trova segnali incoraggianti dalla sfida casalinga contro la Lory Volley Pizzo. La formazione reggina, pur non riuscendo a conquistare il successo, porta a casa un punto prezioso per muovere la classifica e, soprattutto, una prestazione che testimonia i progressi compiuti durante la settimana di allenamenti. Una gara intensa e combattuta, nella quale le giocatrici hanno mostrato una reazione positiva rispetto al precedente impegno, lottando fino alla conclusione dell’incontro. A raccontare le sensazioni del gruppo è Rebecca Orecchio, giovane atleta della Puliservice, che evidenzia lo spirito con cui la squadra ha affrontato la partita e l’importanza di continuare a lavorare per trasformare i miglioramenti in risultati. Nonostante la sconfitta, il punto conquistato rappresenta un passo avanti per una formazione determinata a crescere, ritrovare fiducia e affrontare con maggiore consapevolezza i prossimi appuntamenti stagionali.

Rebecca Orecchio: “Ci siamo divertite e abbiamo avuto un’ottima reazione”

Nel commentare la sfida contro la Lory Volley Pizzo, Rebecca Orecchio parte proprio dall’atteggiamento mostrato dalle compagne, sottolineando la capacità della squadra di reagire alle difficoltà incontrate nella precedente giornata. “È stata una gara molto intensa e in cui posso dire che ci siamo divertite anche abbastanza. Abbiamo avuto un’ottima reazione rispetto alla prestazione di settimana scorsa e abbiamo lottato: anche se non è bastato, ci portiamo a casa questo punto fondamentale per la classifica”. Parole che restituiscono il clima vissuto dal gruppo durante una partita nella quale la Puliservice è riuscita a restare in gioco fino al set decisivo. La soddisfazione della giovane pallavolista non riguarda soltanto il risultato ottenuto, ma anche la risposta collettiva della formazione reggina, che ha dimostrato di voler superare le difficoltà attraverso l’impegno e la partecipazione di tutte le giocatrici. Il punto conquistato al tiebreak assume così un significato che va oltre il semplice movimento della classifica, diventando un segnale di crescita e un incoraggiamento in vista delle prossime sfide.

Il lavoro in allenamento comincia a dare risultati

Uno degli aspetti sui quali Orecchio insiste maggiormente è il legame tra il lavoro svolto durante la settimana e i miglioramenti mostrati in campo. La giovane atleta è convinta che la strada intrapresa sia quella giusta e che i progressi possano diventare sempre più evidenti con il passare delle giornate. “Sì, assolutamente: il miglioramento ci sarà sicuramente, ma già c’è stato. Abbiamo lavorato molto questa settimana in maniera molto intensiva, ci stiamo mettendo sotto e sono convinta che piano piano i risultati arriveranno sempre di più. E infatti già da oggi si è dimostrato che siamo riuscite a smuovere la classifica e a guadagnare un punto che, anche se sembra poco, in realtà fa tanto”. La pallavolista reggina mette dunque in evidenza l’importanza della continuità negli allenamenti e della determinazione con cui la squadra sta cercando di migliorare il proprio rendimento. Il punto ottenuto contro Pizzo rappresenta un primo riscontro concreto dell’impegno quotidiano, pur nella consapevolezza che esistano ancora margini di crescita. Per la Puliservice sarà fondamentale proseguire su questa strada, consolidando i progressi e cercando di trovare quella continuità di prestazioni necessaria per affrontare con maggiore fiducia il prosieguo del campionato.

La Puliservice guarda alla trasferta di Catania: “Possiamo ottenere un buon risultato”

Archiviata la sfida casalinga, la Volley Reggio Calabria è già proiettata verso il prossimo impegno, che vedrà la formazione reggina affrontare Catania in trasferta. Una gara che Rebecca Orecchio considera impegnativa, anche per le difficoltà legate allo spostamento, ma alla quale la squadra vuole arrivare con lo stesso atteggiamento mostrato contro Pizzo. “Contro Catania sarà sicuramente una gara difficile da affrontare, però ritengo che saremo capaci di lottare anche in quel caso, nonostante la trasferta e la lunga trasferta. Credo che se ci impegniamo, se giochiamo come oggi tutte unite e ci divertiamo soprattutto insieme, potremmo ottenere anche un buon risultato”. Nelle parole della giovane atleta emerge la volontà di affrontare il prossimo appuntamento senza rinunciare a giocare con determinazione, mantenendo quell’unità di gruppo che ha caratterizzato la recente prestazione. Divertimento, spirito di squadra e impegno negli allenamenti rappresentano gli elementi sui quali la Puliservice intende continuare a costruire il proprio percorso. Il punto conquistato contro la Lory Volley Pizzo non cancella la delusione per la vittoria mancata, ma offre alla formazione reggina una base dalla quale ripartire, con l’obiettivo di dare continuità ai miglioramenti e cercare nuovi risultati positivi già dalla prossima trasferta.