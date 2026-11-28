Dopo aver annunciato il nuovo allenatore, Andrea Neri, la Puliservice è vogliosa di rimettersi in marcia. Appuntamento con un prelibato derby dello stretto. Campo inedito per le amaranto a causa dell’indisponibilità del terreno di gioco amico, il PalaCalafiore. La sfida si giocherà alle ore 18.30 del 28 novembre al Boccioni, rettangolo che, nella passata stagione su un fortino inespugnabile per l’annata della genesi in rosa del progetto amaranto.

Amaranto chiamate ad una reazione dopo un brutto momento di risultati. Messina è una squadra combattiva. Marcela Nilsen, conoscenza del volley reggino che ha giocato anche in categorie superiori che è il riferimento principale. Il libero e la palleggiatrice sono due punti di forza assoluti. Le centrali agiscono molto bene (attenti a La Spada). Gara complicata per ripartire.