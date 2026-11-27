Con una nota ufficiale, la Puliservice Volley comunica che “Mister Luciano Azzarà per sua volontà ha interrotto il percorso con la nostra progettualità, noi lo ringraziamo pubblicamente per la sua professionalità e per l’impegno profuso. Andrea Neri è il nuovo capo allenatore. Significativi i suoi trascorsi in panchina , tutti in ambito femminile, la B1 di Palmi, la B2 a Torretta, Paola e San Lucido sempre in B, Villa San Giovanni e Polistena. Comunichiamo, inoltre che Mirko Munafò, in panchina da capo allenatore nell’ultima sfida, rimarrà come parte importantissima dello staff tecnico, così come il preparatore Francesco Minniti. L’esordio per Mister Neri è programmato per domani sabato 28 novembre alle ore 18.30 al Boccioni, campo inedito programmato a causa dell’indisponibilità del Palacalafiore, nel derby dello stretto contro Messina Volley”.