Un giudizio positivo sull’operato del presidente della Provincia di Cosenza, Biagio Faragalli, e dell’assessore De Lorenzo, accompagnato dalla richiesta di restituire maggiori competenze alle Province e ripristinare l’elezione diretta dei loro rappresentanti. A esprimerlo è Alfredo Antoniozzi, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati, che interviene sull’attuale gestione dell’ente provinciale e sulle prospettive politiche del centrodestra nel territorio cosentino. Il parlamentare sottolinea l’importanza della collaborazione tra le forze alleate, esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto finora, pur precisando che la valutazione dovrà essere confermata dai risultati futuri. Antoniozzi rivolge inoltre un riconoscimento ai nuovi dirigenti provinciali di Fratelli d’Italia nominati da Nicola Caruso, indicando tra le priorità del partito la preparazione alle prossime elezioni comunali di Cosenza e il sostegno all’attività politica nazionale.

Il giudizio di Antoniozzi sulla Provincia di Cosenza

“Mi sembra che Biagio Faragalli stia lavorando molto bene alla provincia. Così come il nostro assessore De Lorenzo. Ovviamente la valutazione positiva dev’essere Ancora validata nel futuro”. Con queste parole Antoniozzi esprime il proprio apprezzamento per l’attività amministrativa della Provincia di Cosenza, evidenziando al tempo stesso la necessità di verificare nel tempo i risultati raggiunti. Il parlamentare affronta anche il tema del ruolo istituzionale delle amministrazioni provinciali e della necessità di rafforzarne le competenze. “Le province meritano maggiori deleghe e devono tornare a essere elette dal popolo dopo il disastro della riforma Delrio. Governare insieme agli alleati e con collegialità è sempre un metodo positivo.” Una posizione che collega la valutazione sull’amministrazione cosentina alla più ampia questione della riforma delle Province, rispetto alla quale l’esponente di Fratelli d’Italia ribadisce la propria contrarietà all’attuale sistema di elezione di secondo livello e la volontà di restituire ai cittadini la possibilità di scegliere direttamente i rappresentanti provinciali.

Fratelli d’Italia guarda alle elezioni comunali di Cosenza

Nel suo intervento, Antoniozzi dedica spazio anche all’organizzazione territoriale di Fratelli d’Italia a Cosenza, esprimendo apprezzamento per i nuovi dirigenti provinciali nominati da Nicola Caruso. Il parlamentare guarda alle prossime scadenze elettorali e alla necessità di rafforzare la presenza del partito sul territorio, mantenendo il rapporto di collaborazione con le altre forze della coalizione di centrodestra. Antoniozzi ha voluto infatti elogiare ” i nuovi dirigenti provinciali di Fratelli d’Italia nominati da Nicola Caruso. Sono donne e uomini che daranno un contributo importante al partito. Fdi a Cosenza sarà pronta per le elezioni comunali e anche per sostenere il partito nazionale impegnato per le politiche. Lavoreremo sempre in sintonia con i nostri alleati del centrodestra. L’obiettivo è aprirsi sempre di più all’elettorato e alla partecipazione attiva”, ha concluso. Un intervento che conferma l’attenzione del parlamentare verso gli equilibri amministrativi della Provincia e il percorso organizzativo del partito in vista dei prossimi appuntamenti politici ed elettorali.