Primo importante passo verso il ripristino dell’elezione diretta delle Province. Il Consiglio dei ministri, nel corso della riunione odierna, ha dato il via libera al disegno di legge delega che prevede il ritorno all’elezione dei presidenti delle Province e dei consigli provinciali direttamente da parte dei cittadini. Il provvedimento ha suscitato la soddisfazione degli esponenti di Lega e Fratelli d’Italia, che sottolineano l’importanza della rappresentanza democratica e del rafforzamento delle autonomie locali. “Reintrodurre l’elezione diretta di presidenti delle Province e consigli provinciali da parte dei cittadini è un importante segnale di ritorno alla democrazia e di attenzione all’efficienza dei servizi, a partire dalla gestione e dalla manutenzione di scuole e strade, nel segno dell’autonomia”, sottolinea la Lega in una nota.

Riforma delle Province, la soddisfazione del senatore Nino Germanà

Ad esprimere soddisfazione per il via libera del Consiglio dei ministri è il senatore Nino Germanà, segretario della Lega Sicilia, che richiama anche la propria esperienza amministrativa come assessore provinciale. “Soddisfazione per il via libera del Consiglio dei ministri al disegno di legge delega che riporta l’elezione diretta delle Province. Dopo oltre dieci anni, si restituisce ai territori la possibilità di decidere, scegliendo direttamente i propri rappresentanti. È un passo avanti per la democrazia e per l’autonomia locale, frutto di un impegno portato avanti con convinzione dalla Lega e dal ministro Calderoli, da sempre al fianco degli enti locali. Sono stato assessore provinciale all’età di 28 anni e riconosco quanto siano importanti forme di autonomia amministrativa per garantire risposte alle comunità. Quando la Lega governa, le promesse diventano fatti. Ora lavoriamo per chiudere rapidamente l’iter e dare ai cittadini questa possibilità”.

Angelo Brutto: restituire alle Province la legittimazione popolare

Sulla riforma interviene anche Angelo Brutto, che evidenzia la posizione di Fratelli d’Italia a favore del ripristino dell’elezione diretta degli organi provinciali, rivendicando l’impegno del Governo Meloni nel rafforzamento della rappresentanza territoriale. “Il via libera del Consiglio dei ministri al disegno di legge delega per il ripristino dell’elezione diretta degli organi provinciali rappresenta una scelta di grande valore democratico e un passo importante verso il superamento di una riforma che ha indebolito le istituzioni territoriali, allontanandole dai cittadini. Fratelli d’Italia ha sempre sostenuto la necessità di restituire alle Province la piena legittimazione popolare, perché non può esserci buona amministrazione senza responsabilità politica e non può esserci rappresentanza autentica senza il voto dei cittadini. È un risultato che porta la firma dell’impegno e della determinazione del Governo guidato da Giorgia Meloni, che ancora una volta dimostra di voler mantenere gli impegni assunti con gli italiani, restituendo centralità alla rappresentanza democratica e rafforzando le istituzioni”. Con l’approvazione del disegno di legge delega da parte del Consiglio dei ministri, la riforma delle Province compie dunque un primo passaggio istituzionale. Il ripristino dell’elezione diretta dovrà adesso passare attraverso il completamento dell’iter legislativo.