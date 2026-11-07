Proteste da Nord a Sud, 10 mila in piazza a Torino: manifestazioni contro carovita, guerra e riarmo

Un nuovo sabato di proteste e manifestazioni in tutta Italia, con migliaia di persone mobilitate contro il carovita, la guerra, il riarmo, il caro affitti e i tagli ai servizi pubblici. Da Torino a Milano, da Genova a Roma, passando per Bologna, Firenze, Udine e Lecce, sono numerose le iniziative organizzate per portare nelle piazze le rivendicazioni su temi economici e sociali. Al centro delle mobilitazioni ci sono soprattutto le difficoltà legate all’aumento del costo della vita, le spese per gli affitti, le politiche sul riarmo e la riduzione delle risorse destinate a settori fondamentali come istruzione e sanità. Un insieme di questioni che anima le proteste organizzate in diverse città del Paese.

Torino, circa 10mila manifestanti in piazza: sequestrati 188 chili di materiale pirotecnico

La manifestazione più partecipata si registra a Torino, dove sono scese in piazza circa 10mila persone. In vista del corteo, le forze dell’ordine hanno effettuato anche un importante sequestro di materiale pirotecnico. La polizia ha infatti rinvenuto e sequestrato 188 chilogrammi di materiale pirotecnico nell’abitazione di un uomo di 44 anni, nel quartiere Borgo Filadelfia. Il 44enne è stato denunciato per detenzione e commercio abusivo di materie esplodenti.

Milano, doppia mobilitazione tra studenti e richieste di tassare i più ricchi

Anche Milano è interessata da diverse iniziative. In mattinata il coordinamento Studenti col Tricolore ha organizzato la sua seconda mobilitazione nell’arco di due settimane, scegliendo come luogo della protesta piazza Principessa Clotilde. Sempre nel capoluogo lombardo è previsto, all’Arco della Pace, il “Tax the rich party”, un evento dedicato alla richiesta di una maggiore tassazione delle persone più ricche. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle mobilitazioni che pongono al centro la distribuzione della ricchezza e le disuguaglianze economiche.

Roma e Genova, cortei contro il riarmo e i tagli ai servizi pubblici

Le proteste coinvolgono anche Roma, dove è previsto un corteo con partenza dal quartiere Esquilino e arrivo ai Fori Imperiali. La manifestazione rientra nella giornata nazionale di mobilitazione sui principali temi economici e sociali. A Genova, invece, la manifestazione “Italia in piazza” è dedicata in particolare alla contrarietà al riarmo e ai tagli ai servizi pubblici. Al centro dell’iniziativa ci sono dunque le scelte relative alle spese militari e alle risorse destinate ai servizi per i cittadini.

Manifestazioni anche a Bologna, Firenze, Udine e Lecce

La giornata di protesta si estende inoltre a Bologna, Firenze, Udine e Lecce, dove sono previste ulteriori mobilitazioni. Le diverse iniziative contribuiscono a delineare un quadro di manifestazioni diffuse su tutto il territorio nazionale, accomunate dalle preoccupazioni per il costo della vita e dalle richieste di maggiori investimenti nei servizi pubblici. Dal caro affitti alle difficoltà economiche, fino alla contrarietà alla guerra e al riarmo, il sabato di mobilitazioni riporta così nelle piazze italiane una serie di rivendicazioni che riguardano le condizioni di vita dei cittadini e le priorità della spesa pubblica.