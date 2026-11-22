Chi naviga sui siti di informazione lo avrà notato: tra un articolo e l’altro compaiono annunci che promettono di svelare la “causa nascosta” dei disturbi alla prostata dopo i 50 anni, risolvibile con una “semplice routine mattutina”. È un richiamo efficace, perché tocca un timore diffuso. Ma la realtà medica è meno misteriosa e, per fortuna, più rassicurante: i cambiamenti della prostata con l’età sono noti, si diagnosticano con esami semplici e si curano con efficacia. Il vero rischio non è una causa nascosta, ma il silenzio di chi non ne parla al medico.

Una ghiandola che cresce con noi

La prostata è una piccola ghiandola dell’apparato genitale maschile, situata sotto la vescica e attraversata dall’uretra, il canale da cui passa l’urina. Nel giovane ha le dimensioni di una noce, ma con gli anni tende ad aumentare di volume. Quando si ingrossa, comprime progressivamente l’uretra e ostacola il flusso urinario. È l’iperplasia (o ipertrofia) prostatica benigna, comunemente chiamata IPB. Non si tratta di un’eccezione, ma quasi di una regola dell’invecchiamento maschile. Gli studi autoptici mostrano che la sua frequenza passa da circa l’8% negli uomini tra 31 e 40 anni al 40-50% tra 51 e 60 anni, fino a superare l’80% oltre gli 80 anni. In Italia gli uomini interessati sono diversi milioni.

I segnali da non ignorare

I sintomi compaiono quando la prostata ingrossata comincia a ostacolare lo svuotamento della vescica. I più comuni sono:

bisogno di urinare più spesso , anche di notte;

, anche di notte; urgenza improvvisa , difficile da trattenere;

, difficile da trattenere; getto debole o intermittente , fatica a iniziare la minzione;

, fatica a iniziare la minzione; sensazione di non aver svuotato completamente la vescica.

Sono disturbi che molti uomini considerano «normali per l’età» e sopportano in silenzio: si stima che meno della metà di chi ha difficoltà urinarie si rivolga a un medico. È un errore, perché un’IPB trascurata può portare a infezioni, calcoli vescicali e, nei casi più gravi, alla ritenzione acuta di urina, un’urgenza che richiede il pronto soccorso. Alcuni segnali, poi, meritano una visita senza attendere: sangue nelle urine o nello sperma, dolore, febbre con bruciore urinario, impossibilità di urinare.

Benigno non vuol dire tumore

L’ingrossamento benigno non è un tumore e non si trasforma in tumore. Le due condizioni però possono coesistere e dare sintomi simili, ed è proprio per questo che serve una valutazione medica. Il carcinoma della prostata è la neoplasia più frequente nell’uomo: in Italia nel 2024 si sono contate oltre 40mila nuove diagnosi. Nelle fasi iniziali spesso non dà alcun sintomo, e la buona notizia è che, se scoperto per tempo, ha una delle sopravvivenze più alte tra i tumori.

PSA e screening: a che punto siamo

Il PSA è un esame del sangue che misura l’antigene prostatico specifico. È uno strumento prezioso, ma va interpretato: il valore può salire anche per un’infiammazione o per una prostata semplicemente ingrossata. Per anni il dibattito scientifico si è concentrato sui rischi di sovradiagnosi e sovratrattamento, cioè scoprire e curare tumori che non avrebbero mai dato problemi. Oggi la strada indicata è quella di uno screening organizzato e ragionato. Il Consiglio dell’Unione Europea ha invitato gli Stati membri a valutare programmi basati sul PSA, seguiti dalla risonanza magnetica nei casi sospetti, così da ridurre biopsie inutili. In Italia manca ancora un programma nazionale, ma Lombardia e Basilicata hanno già avviato percorsi strutturati e gratuiti. Altrove, la decisione di eseguire il PSA va presa insieme al proprio medico, tenendo conto di età, familiarità e stato di salute.

Cosa si può fare davvero

Nessun integratore miracoloso e nessuna «routine segreta». Gli strumenti efficaci sono altri:

parlarne con il medico di famiglia dai 50 anni in poi , o dai 45 se in famiglia ci sono stati casi di tumore della prostata;

, o dai 45 se in famiglia ci sono stati casi di tumore della prostata; curare la salute generale : uno studio italiano ha osservato che ipertensione, diabete, malattie cardiache e grassi elevati nel sangue aumentano il rischio di ingrossamento prostatico, mentre l’attività fisica lo riduce;

: uno studio italiano ha osservato che ipertensione, diabete, malattie cardiache e grassi elevati nel sangue aumentano il rischio di ingrossamento prostatico, mentre l’attività fisica lo riduce; non rassegnarsi ai sintomi : per l’IPB esistono farmaci efficaci e, quando servono, interventi chirurgici ed endoscopici sempre meno invasivi;

: per l’IPB esistono farmaci efficaci e, quando servono, interventi chirurgici ed endoscopici sempre meno invasivi; diffidare di chi vende soluzioni attraverso annunci pubblicitari: un disturbo urinario va inquadrato con una visita, non con un acquisto online.

La prostata cambia con l’età, come i capelli e la vista. Non c’è nessuna causa nascosta da scoprire con un clic: c’è una ghiandola che merita attenzione, esami semplici e il consiglio di un medico. Il primo passo è il più facile e il più trascurato: parlarne.